Hilferuf aus Sorge um Bildungsdefizite

Luckenwalde

Mit einem Dringlichkeitsantrag hat sich die Luckenwalder Fraktion CDU/FWL/ FDP an die Stadtverordnetenversammlung gewandt, weil sie sich angesichts der Coronakrise Sorgen um Bildungsdefizite der Schüler und eine Überlastung der Eltern macht.

Gemeinsam von den Stadtverordneten soll die Landesregierung aufgefordert werden, ein Bildungskonzept mit Perspektiven vorzulegen, in denen alle Schüler die nächste Klassenstufe ohne Bildungslücke erreichen. Außerdem solle ein Wiedereingliederungsplan für alle Kitakinder erarbeitet werden, um soziale Kontakte in allen Kitas zu ermöglichen. Einige Forderungen waren angesichts der schnelllebigen Entscheidungen bereits überholt, wie zum Beispiel die Öffnung aller Klassenstufen in den Schulen.

„Unsere Familien leisten enorm wichtige Arbeit in unserem Bildungs- und Sozialsystem. Sie sind neben der Elternrolle gerade auch Kita-Erzieher, Lehrer und Trainer“, heißt es in der Begründung. Für Schul- und Kleinkinder müssten die fehlenden sozialen Kontakte mit passenden Ideen ausgeglichen werden.

Walbrach : „Eltern kommen an ihre Grenzen“

„Viele Eltern kommen derzeit an ihre Grenzen“, konstatierte Fraktionsvorsitzende Nadine Walbrach ( CDU) in der jüngsten Stadtverordnetensitzung, „egal ob Vollbeschäftigte, Schichtarbeiter oder Alleinerziehende. Vor allem Eltern mit Kleinkindern im Home Office sind überfordert.“ Für Kinder seien die sozialen Kontakte wichtig. „Zehn Wochen lang ohne Kontakte ist nicht aushaltbar“, sagte sie. Familien bräuchten dringend eine Entlastung.

Die Stadtverordneten tagten im Stadttheater und hielten Abstand. Quelle: Elinor Wenke

Walbrach schlug vor, sich mit allen Fraktionsvorsitzenden bei einem Runden Tisch zusammenzusetzen und ein einheitliches Schreiben an die Landesregierung zu formulieren.

„Wir unterstützen die Initiative“, sagte Harald-Albert Swik ( SPD), „aber in dem Antrag sind einige Unschärfen drin. Wir sollten gemeinsam den Brief formulieren.“

Bürgermeisterin warnt vor Illusionen

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) warnte vor illusorischen Vorstellungen. „Wir sollten nicht die Quadratur des Kreises versuchen“, sagte sie. „16 Wochen Unterrichtsausfall ohne Defizite zu kompensieren, ist ein Wunsch, der nicht erfüllt werden kann.“ Eindämmungs- und Abstandsregeln würden einen normalen Schul- und Kitabetrieb bremsen. Was die Eltern jetzt bräuchten, sei Verlässlichkeit und Planbarkeit.

Christian Block ( AfD) wunderte sich, „dass in dem Antrag die Eltern als so schwach und überfordert dargestellt werden. Dabei ist doch die Erziehung ureigenste Sache der Eltern“. Nadine Walbrach relativierte: „Eltern sind nicht schwach, aber sie sind nun mal keine Lehrer und können Schule nicht ersetzen.“

Fraktionen setzen sich zusammen

Der Stadtverordnetenvorsitzende Jochen Neumann (Linke) fasste zusammen: „Die Fraktionsvorsitzenden werden sich mit der Intension von Frau Walbrach beschäftigen und sich zusammensetzen. Das müssen wir in diesem Gremium nicht diskutieren.“

Der Antrag von Nadine Walbrach wurde mehrheitlich angenommen.

Von Elinor Wenke