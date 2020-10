Luckenwalde

Zum wiederholten Mal rufen die Luckenwalder Stadtverordneten Martin Zeiler (Linke) und Anja Jürgen (LÖS) die Einwohner auf, in einer gemeinsamen Aktion dem Müll im öffentlichen Raum zu Leibe zu rücken. Der Herbstputz findet am Sonnabend, dem 17. Oktober, von 10 bis 12 Uhr an zwei Standorten statt: in einem Waldstück am Grünen Weg und zwischen Weinberge und Brandenburger Straße. Treffpunkte sind im Grünen Weg an der Einfahrt zur Kiesgrube sowie an der Auffahrt zum Recyclinghof.

Bauhof unterstützt

„Der städtische Bauhof unterstützt uns mit Müllsäcken, Handschuhen, Greifern und dem Abtransport des gesammelten Mülls“, erklärt Anja Jürgen. Beteiligen darf sich jeder. „Je mehr anpacken, umso mehr können wir erreichen. Viele ärgern sich über illegale Müllplätze. Wir wollen ändern statt uns ärgern“, so Anja Jürgen. eli

Von Elinor Wenke