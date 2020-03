Stadtverordnete halten Abstand

Luckenwalde

Unabhängig von den Kontakt-Beschränkungen wegen der Coronakrise soll die Sitzung der Luckenwalder Stadtverordneten auf Grundlage einer Ausnahmeregelung wie geplant am 31. März stattfinden. Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Da die Räumlichkeit begrenzt ist und immerhin 27 Mitglieder zur Stadtverordnetenversammlung gehören, könnte es durchaus eng werden. Deshalb hat der Vorsitzende des Gremiums, Jochen Neumann (Linke), in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden leicht umdisponiert. „Wir haben vereinbart, dass von jeder Fraktion nur die Hälfte der Stadtverordneten an der Sitzung teilnimmt“, sagte er der MAZ. „Zum einen wollen wir damit Abstand wahren und die Stadtverordneten schützen, zum anderen die Beschlussfähigkeit gewährleisten“, so Neumann.

Gäste bleiben vor dem Saal

Zum öffentlichen Teil der Sitzung ist auch die Öffentlichkeit zugelassen. Doch auch hier gibt es Einschränkungen. Besucher, die die Sitzung mit verfolgen möchten, können dies vor dem Sitzungssaal tun, teilt die Stadt mit. Es werden einige Sitzplätze mit Sicherheitsabstand bereitgehalten und die Tonaufnahme per Lautsprecher übertragen.

Der öffentliche Teil beginnt mit der Einwohnerfragestunde. „Wer eine Frage stellen möchte, muss sich vorher registrieren und darf dann zum Mikrofon am Türeingang treten“, erklärt Britta Jähner von der Presseabteilung. Ein Einlass in den Saal ist aber tabu.

Jeder sollte für sich abwägen

Zudem weist Jochen Neumann darauf hin, dass mit einer „hohen sozialen Kontaktdichte“ zu rechnen ist und bittet die Öffentlichkeit, „für sich selbst genau abzuwägen, ob eine Teilnahme zu den Risiken einer möglichen Übertragung des Virus in einem vernünftigen Verhältnis steht“.

Beschlüsse müssen gefasst werden

Anberaumt wird die Sitzung, weil wichtige Beschlüsse zu fassen sind. So geht es im öffentlichen Teil unter anderem um die Änderung des Bebauungsplanes „Industriestraße“, die vor allem für den Betrieb Rosenbauer relevant ist, und im nichtöffentlichen Teil um Leistungsvergaben für den An- und Umbau an der Kita „Sunshine“.

Von Elinor Wenke