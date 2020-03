Luckenwalde

Wegen der Corona-Krise schließen die Städtischen Betriebswerke Luckenwalde ab 18. März bis auf Widerruf das Kundencenter für den Publikumsverkehr, teilt Geschäftsführer Christian Buddeweg mit. Anfragen, An- und Abmeldungen und weitere Anliegen sind telefonisch unter 0 33 71/6 82 59, per Fax unter 0 33 71/6 82 72 oder per Mail unter kundencenter@sbl-gmbh.net möglich. Auch der Postweg oder Einwurf in die Briefkästen am Tor Kirchhofsweg 6 kann genutzt werden. Barzahlungen sind nicht möglich; Kunden sollten Überweisungen nutzen. Der Automat für das Aufladen von Zählerschlüsseln ist während der Geschäftszeiten in Betrieb.

Notfallnummer bleibt

Anträge für Anschlüsse sind per Mail unter netzdienstleistung@sbl-gmbh.net möglich. Der technische Störungsdienst ist weiterhin unter der Notfallnummer 0171/7 20 10 74 erreichbar.

Von Elinor Wenke