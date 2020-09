Drei neue Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger aus Luckenwalde, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet, verfolgt und vertrieben wurden. Dieses Mal geht es um David Schuster und das Ehepaar Ernst und Marie Arndt.

Bauhofmitarbeiter Andreas Zimmermann verlegt hier am ersten Ort an der Burg 30/31 in Luckenwalde den Stolperstein für David Schuster. Quelle: Margrit Hahn