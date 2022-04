Luckenwalde

Der Sommer im Luckenwalder Jugendclub Treffpunkt 29 kann kommen. Denn pünktlich zu Beginn der wärmeren Jahreszeit wurden die Außenanlagen aufgepeppt. Kinder und Jugendliche zwischen elf und 27 Jahren besuchen mehr oder weniger regelmäßig den Jugendtreff in der Ludwig-Jahn-Straße 29; sie können sich jetzt über regelrechtes Ferien- und Strandfeeling freuen.

Der Jugendclub wird in Trägerschaft des DRK betrieben, die Stadt Luckenwalde stellt das Gebäude kostenlos zur Verfügung. Lars Thielecke, Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT: „Es ist der Stadt ein Anliegen, Jugendeinrichtungen, egal in welcher Trägerschaft, zu unterstützen. Junge Leute brauchen Orte mit guten Bedingungen, an denen sie außerhalb der Schule gemeinsam Zeit verbringen können.“

Wunsch aus dem Luckenwalder Bürgerhaushalt

Im vierten Luckenwalder Bürgerhaushalt hatte es der Wunsch, das Außengelände umzugestalten, mit mehr als 300 Stimmen auf Platz 5 geschafft. Und auch beim Luckenwalder Kinder- und Jugendforum im vergangenen Jahr hatten sich die Mädchen und Jungen schönere Außenanlagen rund um den Jugendtreff gewünscht.

Probesitzen im neuen Strandkorb für den Treffpunkt 29. Quelle: Elinor Wenke

Das lang ersehnte neue Schmuckstück ist ein Strandkorb im Wert von rund 500 Euro, den die Wohnbaugenossenschaft Luckenwalde gesponsert hat. Die Kaufmännische Vorständin Astrid Dunker begründet die großzügige Geste: „Unserer Genossenschaft ist es seit Jahren ein Anliegen, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Und viele unserer Wohnungen haben wir ja in unmittelbarer Nachbarschaft des Jugendtreffs.“ Die Genossenschaft habe vom Wunsch nach einem Strandkorb erfahren – und einen organisiert.

Sand und neue Sonnensegel

Der städtische Bauhof hat seinerseits die Grillecke verschönert, Sand aufgeschüttet und Vorbereitungen für die neuen Sonnensegel getroffen, die ebenfalls inzwischen angebracht sind. Steffen Mählis, Leiter vom Treffpunkt 29, lobt die neue Aufenthaltsqualität: „Das ging alles sehr schnell und unbürokratisch. Wir können uns jetzt auf viele gemütliche Stunden im Freien freuen“, sagt er. Viele seiner Schützlinge kommen aus dem benachbarten Schulkomplex. „Manche kommen gleich nachdem Unterricht oder überbrücken die Zeit, bis der Schulbus kommt“, erzählt der 50-Jährige.

Neue Sonnensegel für den Treffpunkt 29 in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Die Fünftklässlerin Stella zum Beispiel kommt fast jeden Tag in den Treffpunkt 29. „Es macht Spaß, Freunde zu treffen, zu chillen oder auch gemeinsam zu kochen, am liebsten Nudeln mit Tomaten- oder Käsesoße“, erzählt die Elfjährige. Sie hatte sich auch einen Strandkorb gewünscht und vor der offiziellen Einweihung mit ihrer Freundin schon mal dort Probe gesessen. „Alles perfekt und gemütlich“, befindet sie.

Durch die Corona-Pandemie hatte auch der Treffpunkt 29 zeitweise schließen müssen. „Wir haben zwar versucht, die Jugendarbeit dann ins Wohngebiet zu tragen“, berichtet Steffen Mählis, „aber als der Club wieder öffnen durfte, war er auch wieder voll.“

Im Innenbereich steht ein Billardraum zur Verfügung. Quelle: Elinor Wenke

Der Treffpunkt 29 ist von Montag bis Freitag geöffnet, für ausgewählte Veranstaltungen auch an Wochenenden. Im Innenbereich stehen den jungen Leuten auf rund 70 Quadratmetern unter anderem ein Billardtisch, Computer und eine Relax-Ecke zur Verfügung.

Täglich 20 bis 30 Besucher

„Täglich kommen über den Tag verteilt 20 bis 30 Besucher, da kann es schnell mal eng werden“, räumt Mählis ein. Ihm wurde inzwischen von der Stadt in Aussicht gestellt, dass der benachbarte DRK-Juniorclub 30 Freunde in absehbarer Zeit das Feld räumen und das gesamte Gebäude dann für den Treffpunkt 29 zur Verfügung stehen wird.

