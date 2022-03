Luckenwalde

Der Bau des lange ersehnten Radweges entlang der L 73 von Luckenwalde in Richtung Berkenbrück nimmt derzeit enorm an Fahrt auf. Wer vorbeifährt, kann täglich einen neuen Baufortschritt wahrnehmen. Doch die Bautätigkeit ist auch mit Verkehrseinschränkungen verbunden, die Kraftfahrer innerorts und außerhalb der Stadt jetzt in Kauf nehmen müssen.

Die Berkenbrücker Chaussee zwischen Jahnstraße und Straße des Friedens ist seit Dienstag dicht. Quelle: Elinor Wenke

Seit 15. März ist die Berkenbrücker Chaussee – eine der Haupteinfallstraßen der Stadt – im Abschnitt zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Straße des Friedens gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Brandenburger Straße und die Straße des Friedens bis zur Höhe Waldfriedhof. Die Sperrung soll bis zum 6. Mai dauern, teilt die Stadt mit.

Dirk Ullrich, Abteilungsleiter im Straßenamt der Stadt Luckenwalde, erklärt die notwendigen Bauarbeiten: „Die Mittelinsel in der Höhe Hoher Winkel muss von zwei Metern Breite auf 2,50 Meter erweitert und erneuert werden. Dazu muss die Fahrbahn verbreitert und abgefräst werden.“ Weil Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen, ist eine halbseitige Sperrung während der Bauarbeiten nicht möglich. „Die Fahrbahn muss für diese Zeit komplett gesperrt werden“, so Ullrich.

für den Autofahrer komplett gesperrt: Berkenbrücker Chaussee zwischen Jahnstraße und Straße des Friedens. Quelle: Elinor Wenke

Gleich mit Beginn der Sperrung am Dienstagmorgen rückte schwere Technik an. Asphalt wurde abgefräst. Gleichzeitig wurden die Beleuchtungsmasten näher an die Fahrbahn gesetzt. Für Anlieger war der Abschnitt bis zur Baustelle teils noch passierbar.

Ampelregelung zwischen Luckenwalde und Berkenbrück

An Fahrbahn-Sperrungen mit Ampelregelung mussten sich die Autofahrer zwischen Luckenwalde und Berkenbrück schon vor Tagen gewöhnen. Die Landesstraße ist in Höhe des Abzweiges nach Ruhlsdorf gesperrt; Autofahrer werden einspurig von der Fahrbahn heruntergeführt und auf einen Teil des künftigen Radweges geschwenkt.

Zwischen Luckenwalde und Berkenbrück, Höhe Abzweig Ruhlsdorf, wird eine Querungsinsel gebaut. Quelle: Elinor Wenke

„Dort ist die Situation ähnlich“, sagt Ullrich. „Wegen eines Naturschutzgebietes kann der Radweg von Berkenbrück nach Luckenwalde nicht durchgängig auf einer Seite geführt werden. Radfahrer müssen in Richtung Luckenwalde von der rechten auf die linke Seite wechseln.“

Querungsinsel in Höhe Mastenweg

In Höhe des Mastenweges (Richtung Ruhlsdorf) wird deshalb ebenfalls eine Querungsinsel in der Mitte der Fahrbahn errichtet. „Sie muss auch 2,50 Meter breit sein, und um diese Breite muss die Fahrbahn aufgeweitet werden“, sagt Dirk Ullrich. So sehen es die Vorschriften vor. In diesem Bereich wird die Fahrbahn ebenfalls abgefräst und verbreitert. „Wir sind zuversichtlich, dass Ende März dort der neue Asphalt eingebracht wird“, kündigt Ullrich an.

Bürgermeister Scheddin: „Radweg hat oberste Priorität“

Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) betrachtet den Baufortschritt mit gemischten Gefühlen. „Natürlich bin ich froh, dass dieses Projekt Radweg jetzt endlich angelaufen ist“, sagt er. „Seit meinem Dienstantritt am 18. Januar 2018 habe ich mich damit beschäftigt und dem Vorhaben oberste Priorität eingeräumt.“

Ziel: Radweg bis Hennickendorf

Ziel von Scheddin und seiner Gemeinde ist es, den Radweg bis nach Dobbrikow zu bauen. Bisher ist die Finanzierung lediglich bis nach Hennickendorf gesichert. „Wir bleiben da auf jeden Fall dran“, versichert Scheddin, räumt aber ein: „Aufgrund der jetzigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen muss man tatsächlich abwarten, ob und wie eine weitere Finanzierung noch möglich ist.“

Nichtsdestotrotz seien die Nuthe-Urstromtaler froh und erleichtert, dass zwei Drittel des Weges dann geschafft sind und man die Strecken dann mit dem Fahrrad sicher zurücklegen kann.

