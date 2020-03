Luckenwalde

Am Samstagabend kam es in einer Bahnunterführung am Bahnhof Luckenwalde zu einem Streit zwischen drei Personen und einem 28-jährigen Mann. Der Streit artete jedoch aus und ging in eine körperliche Auseinandersetzung über.

Auch als die Polizei eintraf, beruhigte sich der 28-Jährige nicht. Er trat gegenüber den Polizisten aggressiv auf. Als ein Platzverweis ausgesprochen wurde, zeigte der Täter sich nicht einsichtig und wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Damit nicht genug: Im Polizeirevier in Luckenwalde leistete der Mann weiterhin vehement Widerstand, so dass die Beamten sich gezwungen sahen, ihm Handfesseln anzulegen. Verletzt wurde niemand.

