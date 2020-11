Luckenwalde

In einem Bus des Schienenersatzverkehrs eskalierte am Samstag ein Streit zwischen zwei Fahrgästen. Ein weiterer Mann wollte schlichtend eingreifen. Daraufhin wurde der 35-Jährige von einem der Beiden gewalttätig auf seinen Sitz gedrückt, so dass er über Schmerzen in der Schulter klagte. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Von MAZonline