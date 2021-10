Luckenwalde

Ein Streit in einer Wohneinrichtung in Luckenwalde hat sich am Freitag zu einer gefährlichen Auseinandersetzung entwickelt. Ein 42-Jähriger war mit einer Gruppe aus fünf Personen aneinandergeraten. Dabei kam es auch zu körperlichen Attacken. Ein 65-Jähriger griff dabei den Mann mit einem Messer an und verletzte ihn so schwer.

Der 42-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand keine Lebensgefahr. Die drei Personen, die mit in die Auseinandersetzung verwickelt waren, wurden wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung vorläufig festgenommen und am Samstag auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Von MAZonline