Es gibt Querelen in der Luckenwalder Kleingartenanlage Erholung in der Mozartstraße. Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand und Gaststättenbetreiber Yves Lasdinat haben dazu geführt, dass „ Yves kleine Kneipe“ zum Monatsende geschlossen werden soll. Doch jetzt haben die Kleingärtner eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Sie wünschen sich, dass das Gartenlokal weiterbetrieben wird. „Eigentlich hatte ich die Sache schon abgeschlossen. Doch nachdem die Bitte an mich herangetragen wurde, habe ich es mir noch mal überlegt“, sagt Yves Lasdinat. Problem: Dem Vorstand der Anlage ist der Sinneswandel egal.

Aus Gartenkneipe wurde Schmuckstück

Im vergangenen Jahr hatte Yves Lasdinat den Pachtvertrag unterschrieben und im Juli 2019 die Gaststätte eröffnet. Er schaffte neue Küchengeräte an und machte aus der Gartenkneipe ein Schmuckstück. Eine Ölrechnung für die Heizung gab den Ausschlag für erste Streitigkeiten. Lasdinat hatte eine zu hohe Rechnung vom Vorstand erhalten, der wiederum den Fehler einräumte und korrigierte. Ein öffentlicher Aushang des Vorstands über die „widerrechtliche Nutzung“ der Tanzfläche durch Lasdinat sorgte dann abermals für Ärger. Der Gaststättenbetreiber schaltete einen Anwalt ein.

Weiterbetrieb wäre denkbar

Bei einem klärenden Gespräch, das am 13. Juli stattfand, sollte dann alles auf den Tisch, was bisher für Streit sorgte. Bei diesem Gespräch erklärte der Pächter, dass er die Absicht habe, den Geschäftsbetrieb zum 31. August einzustellen und die Gasträume bis spätestens zum 31. Oktober zurückzugeben.

Inzwischen sind drei Wochen vergangen und Yves Lasdinat möchte der Bitte der Kleingärtner nachkommen und die Gaststätte weiterführen. „Es sind viele unschöne Dinge in den vergangenen Monaten passiert, all das wurde besprochen und geklärt und gehört nun der Vergangenheit an. Wir können uns vorstellen, die Gaststätte weiterzubetreiben“, schreibt Yves Lasdinat am 6. August dem Vorstand.

Vor gut einem Jahr übernahm Yves Lasdinat die Kneipe in der Luckenwalder Kleingartenanlage Erholung Quelle: Margrit Hahn

Das Gezanke hat inzwischen die Gartenanlage mit ihren 93 Mitgliedern gespalten. Es gibt Befürworter und Gegner für eine Weiterführung von „ Yves kleiner Kneipe“. „ Yves Lasdinat redet nicht nur, er packt auch mit an. Er organisiert Veranstaltungen und ist ein Aushängeschild für unseren Gartenverein “, lobt Gerda Glätzer. In der Coronazeit, als die Gaststätte geschlossen bleiben musste, bot er einen fahrenden Mittagstisch an. Sie schließt nicht aus, dass auf beiden Seiten einiges in den falschen Hals kam. „Ich bin jedoch der Ansicht, dass hier die Interessen aller berücksichtigt werden sollten“, fordert Glätzer.

Auch Jürgen Erpel wünscht, dass die Gaststätte weiter betrieben wird. „Die Gartengaststätte zu schließen, wäre fatal. Man hat ja damals im Eckbusch gesehen, was dabei herausgekommen ist“, so der Kleingärtner.

Vorstandswahlen verschoben

Ursprünglich waren für September Vorstandswahlen angesetzt. Doch auf Grund der Coronakrise wurden diese auf das Frühjahr kommenden Jahres verschoben. Einige Gartenfreunde verstehen das nicht. Sie wollen, dass die Sitzung stattfindet. Dann könnte auch über die Gaststätte diskutiert werden.

Gespräche über Dritte geführt

Mit der Gaststätte habe die Verschiebung der Vorstandswahlen überhaupt nichts zu tun, heißt es vom Vorstand. „Diese Entscheidung hat der Kreisvorstand der Gartenfreunde getroffen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Buchhorn. Er versteht nicht, warum Yves Lasdinat nicht von Anfang an direkt mit dem Vorstand gesprochen hat. „Es ging immer über Dritte“, so Buchhorn. Er war vollkommen überrascht, als Lasdinat bei der Aussprache am 13. Juli plötzlich die Kündigung seines Gartens und der Gaststätte ankündigte. Inzwischen habe sich der Vorstand entschieden, die Kündigung für rechtmäßig anzusehen und daran festzuhalten. „Es wurde viel nach außen getragen, was so nicht der Wahrheit entsprach. Ich denke, das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr vorhanden“, erklärt Hans-Peter Buchhorn. Inzwischen sei schriftlich vereinbart worden, was in der Gaststätte verbleibt.

Kündigung hat Bestand

„Bei einen Rückzieher würden wir uns zum Gespött der Leute machen“, sagt Buchhorn. Er verweist darauf, dass Lasdinat bisher vom Vorstand immer Unterstützung erhielt. „Man kann nicht nur fordern. Unter Zusammenarbeit verstehen wir etwas anderes“, fügt er hinzu. Da die Kündigung für ihn Bestand hat, sei auch die Unterschriftenaktion hinfällig.

