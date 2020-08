Luckenwalde

Noch ein bisschen verputzen und malern, dann ist die Luckenwalder Präsenzstelle der Technischen Hochschule (TH) Wildau und der Fachhochschule Potsdam endlich am Ziel – zumindest baulich. Denn in den Räumen auf dem Gewerbehof gab es seit der Eröffnung am Valentinstag noch viele Kleinigkeiten zu erledigen und eine große Neuerung: „Mitte Juni wurde unsere Treppe eingebaut“, berichtet Community-Manager Manuel Haberland.

Läster Umweg ist Geschichte

Was banal klingt, wird für die Aktiven in der Präsenzstelle einen deutlichen Mehrwert schaffen. Haberland berichtet, dass man bisher über nur über ein separates Treppenhaus zu den WCs und in die Küche im oberen Stockwerk gelangen konnte – ein lästiger Umweg. „Dabei hat gerade die Küche eine hohe Aufenthaltsqualität für die Gemeinschaft“, sagt Haberland.

Denn die Präsenzstelle lebt davon, dass sich die Menschen miteinander vernetzen, die eigentlich einzeln in dem ehemaligen Industriegebäude arbeiten. Erst mit dem Start des Betriebs war aufgefallen, dass eine Treppe im Coworking-Space fehlte. „Die Stadt, der das Gebäude gehört, hat diesen Wunsch unkompliziert möglich gemacht und einen Durchbruch veranlasst“, erklärt der Community Manager, der eigentlich dafür zuständig ist, dass die Menschen vor Ort gut mit- und nebeneinander arbeiten können.

„Keine 08/15-Treppe“

Die inzwischen fertige Treppe kommt von den Machern der Präsenzstelle selbst. Designer Hardy Salka hat sie entworfen. „Es sollte keine 08/15-Treppe werden“, erzählt er. Mit dem Mix aus unterschiedlichen Materialien – Holz und Metall – fügt sich das neue Bauwerk in den Rest der offen gestalteten Halle ein. „Sie ist so gebaut, dass man auch darauf sitzen kann“, erklärt Salka. Die Treppe soll also nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Stockwerken schaffen, sondern auch zum Verweilen einladen. Wenn die Bühne in der Präsenzstelle fertig ist, wird man beispielsweise den Vorträgen auch von der Treppe aus folgen können. Vom ersten Entwurf bis zum Einbau dauerte es mehrere Monate. Ein Tischler aus Ruhlsdorf übernahm den handwerklichen Teil.

Bereit für den Neustart

„Nun hoffen wir, dass wir auch den Betrieb in der Präsenzstelle bald wieder aufnehmen können“, sagt Manuel Haberland. Das Hygienekonzept wurde in der vergangenen Woche genehmigt. Es sieht unter anderem eine begrenzte Personenanzahl im Gebäude vor. „Nach Anmeldung wird das Arbeiten im Coworking- und im Makers-Space dann aber wieder möglich sein“, sagt er.

Von Victoria Barnack