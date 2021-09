Luckenwalde

Seit 25 Jahren ist Christina Horn überzeugte Nichtraucherin und dennoch kennt sie sich mit Zigaretten, Tabak und Co. bestens aus. Die gebürtige Luckenwalderin betreibt in der Baruther Straße den kleinen Tabak- und Zeitungsladen. „Seit nunmehr 60 Jahren ist das Geschäft in Familienhand“, berichtet Christina Horn. Doch ist es bald vorbei: Am 31. Dezember schließt das Geschäft.

Christina Horns Mutter übernahm Tabakgeschäft 1961

Die Tabak-Tradition reicht ein Jahrhundert zurück. Als die Urgroßmutter 1919 das Grundstück kaufte, stand dort eine kleine Zigarrenfabrik. Christina Horns Mutter Ruth Marx übernahm das Tabakgeschäft am 6. September 1961 und führte es bis zur Rente. Sie verstarb kürzlich im Alter von 88 Jahren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christina Horn lernte das Geschäft von der Pike auf kennen. Sowohl sie als auch ihre Mutter wurden im Haus Baruther Straße 11 geboren. „Schon als Kind war ich oft mit im Laden und habe gern geholfen“, erinnert sich die 67-Jährige. 1992 stieg sie dann mit ins Geschäft ein und übernahm es 1998 als Inhaberin. Auf kleinstem Raum verkauft sie dort Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Tabak, Zubehör, Zeitungen – auch die MAZ natürlich – und Glückwunschkarten.

Tabakladen immer ab 5.30 Uhr geöffnet

Als das Geschäft 1961 aus der Taufe gehoben wurde, gab es von der Handelsorganisation (HO) die Auflage, dass es als Frühverkaufsstelle um 6 Uhr öffnen musste. „So ist es bis heute geblieben“, erzählt Christina Horn. „Wir haben montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.“ Sonnabends kann man sich seine Zeitung oder was zu rauchen zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr abholen.

Das kleine Tabak- und Zeitungsgeschäft in der Baruther Straße. Quelle: Elinor Wenke

Christina Horn wechselt sich schicht- und wochenweise mit Mitarbeiterin Bärbel Michel (62) ab. Das heißt auch, dass jeder alle zwei Wochen sonnabends hinter dem Ladentisch steht. Für Urlaubszeiten steht eine Pauschalkraft als „Ersatzspielerin“ zur Verfügung.

Das „Zunftzeichen“ des Geschäftes. Quelle: Elinor Wenke

Das Geschäft läuft rund. Gerade in der schnelllebigen Zeit mit anonymen Einkaufspraktiken wissen Kunden den kleinen Laden mit dem gemütlichen Ambiente zu schätzen. „Wir haben viele Stammkunden, die kommen bis aus Trebbin und Jüterbog“, berichtet Bärbel Michel. Man kennt ihre Namen und ihre Tabak-Vorlieben oder Zeitungswünsche. „Und sie freuen sich, wenn man ein paar nette Worte mit ihnen wechselt“, so Bärbel Michel.

Tabak-Bestellung nach Wunsch

„Je nach Wunsch und Bedarf bestellen wir die speziellen Tabaksorten und beim Pfeifentabak gibt es durchaus Unterschiede“, berichtet Christina Horn. Zwischenzeitlich kam ein Kunde sogar regelmäßig aus Irland, weil der Tabak in seiner Heimat so teuer war. „Einige Zigarettensorten aus DDR-Zeiten gibt es immer noch“, erzählt die Chefin und verweist auf F6, Cabinet oder Duett. Regelmäßig holen sich Stammkunden auch ihre Zeitungslektüre ab. Früher kam es vor, dass Kunden sonntags klingelten, wenn sie dringend was zu paffen brauchten. „Das ist heute nicht mehr so, denn die Tankstellen haben ja rund um die Uhr offen“, sagt Christina Horn.

Lesen Sie auch:

Tabakladen hat Coronakrise unbeschadet überstanden

Im Gegensatz zu anderen Einzelhandelsgeschäften hat Horns Tabak- und Zeitungsladen die Coronakrise unbeschadet überstanden. „Weil wir Zeitungen anbieten und demnach als systemrelevant gelten, mussten wir nicht schließen“, berichtet die Inhaberin. Und weil passionierte Raucher vorübergehend nicht auf die Polenmärkte fahren konnten, lief auch das Zigarettengeschäft gut.

Abschied mit Wehmut

„Mir macht die Arbeit Spaß und ich genieße den Kontakt zu den Kunden“, sagt Christina Horn, die sich mit sportlicher Betätigung fit hält. „Aber so langsam muss ich ja mal meinen Ruhestand organisieren“, erklärt sie mit einem Schmunzeln. Zum Jahresende wird die Familiengeschäfts-Ära deshalb zu Ende gehen. „Am Silvestertag schließe ich das Geschäft“, sagt die Chefin mit ein wenig Wehmut, weil sie ihre Kunden wohl vermissen wird. Einen Nachfolger gibt es nicht.

Von Elinor Wenke