Zahlreiche Besucher nutzten am Wochenende den Tag des offenen Ateliers Luckenwalde, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Im Atelierhaus P2 in Luckenwalde gab es Kunst auf drei Etagen zu entdecken.

Carsten Hinz fertigt hier in der Schmuckwerkstatt in der Gottower Straße in Luckenwalde Ohrstecker aus Silber an. Quelle: Margrit Hahn