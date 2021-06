Luckenwalde

Etwas schleppend begann am frühen Samstagnachmittag die erste öffentliche Musikveranstaltung „Nuthe Beats“ im Freien seit dem Corona-Ausbruch. Mit gefühlt fast 40 Grad im Schatten blieben viele Musikfans lieber erst mal zu Hause.

Währenddessen hatten die Mitarbeiter der Turmklause ihren Bierwagen aufgestellt und den Grill angeworfen. Der alte US-amerikanische Schulbus mit dem „Deiner“-Imbiss war auch gekommen. Und die Mitglieder des Musik- und Kulturvereins „Alhambra“ hatten ein Zelt aufgeschlagen und eine Theke aufgebaut, an der sie Bier und alkoholische sowie nicht-alkoholische Mixgetränke servierten. Aus einer Kühltruhe boten sie gefrorenes Softeis aus Hohenseefeld an.

Die Servicekräfte – wie hier zwei Mitglieder des Alhambra-Vereins beim Mixen von Drinks – hatten zwischenzeitlich alle Hände voll zu tun. Quelle: Hartmut F. Reck

Nicht nur die anhaltende Hitze hatte die Vorbereitungen erschwert, sondern auch die lange Veranstaltungspause zuvor. „Das ist das erste Event seit mehreren Monaten“, sagte Sebastian Kohl, Mitglied im erweiterten Vorstand des Alhambra-Vereins. „Es war ziemlich anstrengend, das Ganze vorzubereiten. Andererseits haben wir uns natürlich riesig gefreut, dass in dieser Stadt wieder etwas passiert.“ Dafür hatten die Stadt Luckenwalde und der Stadtmarketingverein gesorgt, die auf die Idee gekommen waren, wieder mal für etwas Abwechslung zu sorgen und sich dabei der Unterstützung örtlicher Partner aus der Kultur- und Gastro-Szene zu versichern.

Erschwerend kam aber hinzu, dass noch immer die strengen Corona-Maßnahmen galten und es zunächst hieß, dass nur maximal 200 Personen auf der Wiese an der Nuthe zugegen sein dürfen. Dank der sinkenden Inzidenz-Zahlen durften es dann kurzfristig doch bis zu 500 Leute sein, was sich aber nicht überall herumgesprochen hatte.

Die DJs heizten zu allem Überfluss den Besuchern mit ihrer Musik noch zusätzlich ein. Quelle: Hartmut F. Reck

Ach ja: Und dann kam noch das EM-Spiel Deutschland gegen Portugal hinzu, das am Samstagabend ausgetragen wurde, was aber eine ganze Reihe von Hardcore-Techno-Fans genauso wenig beeindruckte wie der plötzliche und heftige Gewitterregen, der am frühen Abend einsetzte. Wer sich nicht gleich fluchtartig unter die Zelte gestellt hatte, tanzte einfach im Regen weiter. Eine angenehme Erfrischung war es ja ohnehin.

Doch spätestens nach dem Abklingen des Regenschauers und dem deutschen Fußballsieg stieg die Zahl der Besucher deutlich. Die Bedienungskräfte an den Theken und Grills hatten richtig viel zu tun.

Das war insofern gut für sie, weil die plötzliche Änderung der erlaubten Besucherzahl auch bedeutete, Speisen und Getränke nachzukaufen, auf denen man später nicht sitzen bleiben wollte. So stieg die Stimmung vor dem Zelt, aus dem die wechselnden DJs den Techno-Sound dröhnen ließen, um die Besucher in Bewegung zu halten. Als es dann gerade am schönsten war, musste die elektronische Tanzmusik abgedreht werden, weil sie nur bis 22 Uhr gestattet war.

Auch die jüngsten Besucher von „Nuthe Beats“ hatten ihren Spaß auf der Hüpfburg. Quelle: Hartmut F. Reck

Wer immer noch nicht genug hatte, konnte am Sonntag nach kontrolliertem Zugang weiterfeiern, auch wenn die Fete dann bereits um 19 Uhr zu Ende war. Am Sonntag waren besonders viele Kinder zu beobachten, die sich rund um die Hüpfburg amüsierten. Denn Techno und Electro sind auch nicht mehr die neuesten Kunstformen der Musikgeschichte, sodass deren ausgewachsenen Fans schon längst selber Kinder haben.

„Hier verlief alles friedlich, und es war eine super Stimmung“, resümierte am Sonntagnachmittag Stephan Gruschwitz, Kulturamtsleiter der Stadt Luckenwalde. „Die Leute sind offensichtlich froh, dass sie wieder mal draußen und vor allem mit anderen Menschen gemeinsam feiern konnten.“

Von Hartmut F. Reck