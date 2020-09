Luckenwalde

Der Kreistagsabgeordnete Andreas Teichert (parteilos) ist beunruhigt von aktuellen Fotos vom Zustand der vermüllten Anlage am Treuenbrietzener Tor in Luckenwalde. Zudem beklagten sich Anwohner über Geruchsbelästigung. Teichert hatte sich an die Bewohner im Treuenbrietzener Tor, der Industriestraße, des Grundgrabenweg und der Kolonistengärten gewandt und daraufhin diese Fotos erhalten.

„Seit nunmehr zahllosen Jahren leben Sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem wohl sprichwörtlich „Heißen Platz“ eines ehemals angedachten Recyclingunternehmens“, schreibt Teichert. Er kritisiert, dass jahrelang nichts unternommen wurde, um den Zustand zu beseitigen. Im Gegenteil. Im Laufe der Jahre hätten sich die Müllberge vergrößert.

Von außen sind die Müllberge, Textilien und der Bauschutt kaum noch zu erkennen Quelle: Margrit Hahn

Teichert informiert darüber, dass er die entsprechenden Stellen um Auskunft gebeten und aufgefordert habe, sofortig Maßnahmen zu veranlassen. Er fordert Grund-, Boden-, und Gewässerproben des betreffenden Geländes. Er erkundigte sich bei der Kreisverwaltung, inwieweit in den vergangenen Jahren Kontrollen vorgenommen wurden. „Gemäß Paragraf 29 Brandenburgischer Kommunalverfassung stehen Abgeordneten umfangreiche Befugnisse zur Kontrolle der Arbeit der Verwaltung, als auch umfangreiches Akteneinsichtsrecht zu“, so Teichert.

Es sei ihm ein ausgesprochenes Bedürfnis, dass ein seit Jahren bestehendes Problem nicht durch hin- und herschieben zuständiger Stellen untereinander in völlig Vergessenheit gerät. „Um es in klaren Worten auszusprechen, es ist schlimm genug, dass sich weder die Stadt Luckenwalde, noch der Landkreis und die Landesämtern zuständig fühlen, während wohl eine der größten Umweltschweinerei scheinbar vollkommen unbehelligt ihren Lauf nehmen kann“, kritisiert er. Er verspricht, sich dieses Themas auch weiterhin anzunehmen, um für Anwohner, Umwelt und Natur endlich eine Lösung herbeizuführen. „Alles so zu belassen, wie es ist, ist für mich keine Option. Neben den zahlreiche Industrie- und Bauruinen bedarf es nicht auch noch weiterer illegaler Mülldeponien in der Stadt“, fügt er hinzu.

Fragen nach den Besitzverhältnissen

Gegenüber dem Landeskriminalamt äußerte er den Verdacht, dass Zwangsvollstreckungsmaßnahmen unterlassen worden sein könnten. Einerseits ist der ehemalige Betreiber mittellos und privat insolvent. Andererseits kann kein Zwangsvollstreckungsverfahren durchgeführt worden sein, wenn dieser nicht mehr Eigentümer des Grundstücks in Luckenwalde ist. Insoweit dürfte nach Ansicht von Teichert zu prüfen sein, ob im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mögliche Vermögenswerte verschoben worden sein könnten, woran sich die Frage nach Art und Weise einer abgegeben Eidesstattlichen Erklärung im Offenbarungsverfahren anschließen dürfte.

Vom Landesamt für Umwelt erhielt Teichert die Mitteilung, dass aktuell auch eine privat beauftragte Gefährundungsabschätzung vorgenommen wird. Sobald Analyseergebnisse vorliegen, werde man ihn umgehend unterrichten.

Von Margrit Hahn