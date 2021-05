Luckenwalde: Tempo 30 für Käthe-Kollwitz-Straße gefordert

Luckenwalde

Die Käthe-Kollwitz-Straße in Luckenwalde, eine der meist genutzten Straßen in der Stadt, könnte bald verkehrsberuhigt werden. Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordneten stimmte einem Antrag der Fraktion LÖS zu, der vor allem darauf abzielt, den Fahrradverkehr sicherer zu machen. Laut Antrag soll die Verwaltung jetzt prüfen, ob in der Käthe-Kollwitz-Straße ein sogenannter verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 oder 30 eingerichtet werden kann.

Wichtige Ost-West-Verbindung

Die Straße ist eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und Flämingskate, Boulevard und Kreishaus und wird auch als Einkaufsstraße rege genutzt. Laut LÖS-Fraktion ist sie aber eng und von parkenden Fahrzeugen gesäumt, sodass es immer wieder zu gefährlichen Überholmanövern kommt. „Zudem sind die Kreuzungen und Einmündungen schlecht einsehbar“, erklärte Fraktionsvorsitzende Anja Jürgen. „Durch Tempo 30 würde die Straße für alle Altersklassen und Fortbewegungsmittel sicherer werden.“

Die Ansichten über das Vorhaben gehen aber durchaus auseinander. So erklärte Amtsleiter Ingo Reinelt: „Die Stadtverwaltung sieht das ähnlich. Wir würden diesen Antrag beim Straßenverkehrsamt des Landkreises stellen.“

Norbert Jurtzik (SPD) hingegen will das Ansinnen nicht sofort umsetzen, sondern das Ergebnis der Prüfung bei der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzepts berücksichtigen und eine Entscheidung bis dahin aufschieben. Er stellte den Antrag, den Beschlusstext dahingehend zu ergänzen.

Geschäftsleute gegen Tempo 30

Nadine Walbrach (CDU) hat mit Gewerbetreibenden aus der Straße gesprochen. „Sie sind nicht für ein Geschwindigkeitslimit, denn Attraktivität hat nichts mit dem Tempo zu tun“, sagte sie. Autofahrer würden dann vielleicht andere Wege nehmen und die Kollwitz-Straße meiden. „Die Straße ist einfach ungünstig gebaut und immer voll“, so Walbrach. Aber es gebe keine Statistik, wie sicher oder unsicher beispielsweise Radfahrer bei welchem Tempo seien.

Die Käthe-Kollwitz-Straße in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Erik Scheidler (Linke) sprach sich für den LÖS-Antrag aus und will nicht das Straßenverkehrskonzept abwarten. Die Ausbuchtungen und Einengungen der Straße seien damals beabsichtigt gewesen, um den Verkehr zu beruhigen. „Ob ein Tempo-30-Schild da steht oder nicht, schert manche Autofahrer nicht. Ich bin trotzdem für ein Tempolimit“, sagte er. Auch Anja Jürgen sprach sich dagegen aus, den Straßenverkehrsplan abzuwarten.

Gefährlich für Radfahrer

Jochen Neumann (Linke) unterstützt den LÖS-Antrag „aus ganzem Herzen“. Er sagte: „Man muss sich entscheiden, ob man Straßen für den schnellen fließenden Verkehr baut oder für die Menschen.“ Selbst wenn Tempo 30 nicht eingehalten würde, rase dann wenigstens niemand schneller als 50 km/h. Auch der sachkundige Einwohner Ralf Eyssen hält Tempo 30 für sinnvoll. „Für Radfahrer ist es sehr gefährlich, weil ständig Fahrzeuge aus den Parklücken rausfahren“, sagte er.

Auch eine Frage der Umweltbelastung

Andreas Krüger (BV) ermunterte seine Kollegen zur Abstimmung. „Die Verwaltung hat sich schon positioniert und auch wir sollten zustimmen“, forderte er. Das Tempolimit sei nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern würde auch die Lärmbelastung und den CO2-Ausstoß reduzieren.

Ganz zufrieden war Jurtzik nicht. „Mich nervt, dass es laufend Anträge aufgrund von subjektiven Eindrücken gibt, ohne objektive Erkenntnisse und belastbare Fakten. Das macht es schwer, zu entscheiden.“ Dem Prüfauftrag für Tempo 20 oder 30 mit dem Ziel einer zeitnahen Umsetzung wurde dennoch zugestimmt. Auch Jurtziks Antrag, das Ergebnis beim Straßenverkehrskonzept zu berücksichtigen, wurde angenommen.

Von Elinor Wenke