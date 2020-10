Luckenwalde

Wer beim Einwohnermeldewesen im Luckenwalder Rathaus vorsprechen will, kann ab sofort seinen Wunschtermin online buchen. „Das geht per Mausklick ganz bequem von zu Hause aus – bis zu acht Wochen im Voraus“, erklärt Abteilungsleiter Hubert Dalbock.

Flut von Anfragen

Wegen der Corona-Pandemie und der Sicherheitsvorkehrungen kann man die Dienstleistungen der Meldestelle derzeit nur mit Termin in Anspruch nehmen. Dass Bürger lange in einem Wartezimmer aufeinander treffen, soll vermieden werden. Termine konnten bislang telefonisch oder per Mail vereinbart werden. Doch die Flut von Anliegen ist enorm. „An einem Donnerstag-Sprechtag bearbeiten unsere beiden Mitarbeiter bis zu 80 Anfragen“, sagt Dalbock. „Und wir haben bis zu 200 Anrufe“, ergänzt Mitarbeiterin Anke Liesigk. Da erleichtert es auch die Arbeit in der Meldestelle, wenn die Termine via Internet gebucht werden.

Anzeige

Die Plattform auf der Internetseite der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Über die Website www.luckenwalde.de kann man sich rund um die Uhr zur Terminvergabe durchklicken. Man gibt seine Wunsch-Dienstleistung an – wie beispielsweise einen neuen Personalausweis oder Pass, ein Führungszeugnis oder Beglaubigungen. Aber auch An- und Ummeldungen der Wohnanschrift werden in der Meldestelle bearbeitet. Dazu kommen die Angaben zur eigenen Person. Das Programm rechnet selbst aus, wie viel Zeit in etwa benötigt wird und bietet entsprechend den Öffnungszeiten freie Termine am Wunschtag an. Für Berufstätige sind also durchaus Termine am Donnerstag bis 18 Uhr und an jedem ersten Samstag im Monat zwischen 9 bis 11 Uhr möglich. Man trägt sich einfach ein.

Automatische Bestätigungsmail

„Der Bürger erhält automatisch eine Bestätigungsmail und auch Hinweise, welche Unterlagen er mitzubringen hat oder ob er möglicherweise gar nicht selbst erscheinen muss“, erklärt Hubert Dalbock. Termine können bis zu 24 Stunden vorher noch storniert oder verändert werden. „Der Vorteil: Lange Wartezeiten vor Ort entfallen, zum Termin ist man dran“, sagt der Abteilungschef. Auf Hygieneregeln wird im Rathaus geachtet, eine Mund- und Nasen-Maske für die Besucher empfohlen.

Elektronisches Angebot begehrt

Am ersten Tag der freigeschalteten Online-Buchung nutzten bereits mehr als 40 Personen das elektronische Angebot. „Es soll zunächst für zwölf Monate getestet werden“, kündigt Dalbock an, „aber ich bin sehr daran interessiert, dass es dauerhaft installiert bleibt.“ Demnächst soll es auch für Termine im Standesamt genutzt werden können.

Wer kein Internet zur Verfügung hat, kann weiterhin einen Termin telefonisch unter 0 33 71/67 23 00 oder 67 23 29 vereinbaren.

Von Elinor Wenke