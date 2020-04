Tierpark für Besucher wieder geöffnet

Luckenwalde

Philipp Herrmann kann es kaum erwarten, den Tierpark für die Besucher wieder zu öffnen. Am Mittwoch um 9 Uhr ist es endlich wieder soweit. „Nicht alle Bundesländer gestatten es. Um so mehr freue ich mich, dass es im Land Brandenburg möglich ist“, sagt der Tierparkleiter. Allerdings gibt es kleine Einschränkungen. So können sich die Besucher nicht wie sonst frei bewegen, sondern werden zu einem Rundgang aufgefordert, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Das bedeutet, dass man seinen Lieblingstieren einen kurzen Besuch abstattet und weitergeht. „Wir haben das getestet und sind bei einem Rundgang auf 40 Minuten gekommen“, so Herrmann. Die gesamte Zeit über bei den Bären oder Affen zu verbringen, ist nicht gewünscht. Auch kreuz und quer durch den Park laufen geht nicht.

In Geduld üben

Bisher kamen die Besucher vor allem vormittags zwischen 10 und 11 Uhr und nachmittags ab 14 Uhr. Die Tierparkmitarbeiter wünschen sich, dass morgens um 9 Uhr, wenn die Pforten öffnen, die Zeit schon genutzt wird, ebenso wie die ruhige Mittagszeit. Sollte der Tierpark tatsächlich mal zu voll werden, müssen sich die Besucher vor dem Eingang gedulden. Wer sicher gehen will, kann vorher anrufen.

„Optimistisch bleiben“

Durch die Schließung in den vergangenen Wochen fehlen dem Tierpark Einnahmen in Höhe von ca. 15.000 Euro. Dabei sollte in diesem Jahr der Rekord von 30.000 Besuchern im Jahr geknackt werden. Philipp Herrmann ist optimistisch, dass es trotzdem gelingen könnte.

Die Rinder wurden vor kurzem abgeholt, sodass auf der Fläche ein neues Eselgehege entstehen kann. Vom alten Stall ist kaum noch etwa zu sehen. Die Arbeiten realisieren die Tierparkmitarbeiter in Eigenregie mit Unterstützung des städtischen Bauhofs. „Wenn alles fertig ist, haben die Esel doppelt so viel Platz wie jetzt“, verspricht Herrmann. Außerdem werden die Bodenbeläge optimiert. Die Esel können entscheiden, ob sie auf weichem oder hartem Boden stehen wollen. Spätestens Ende Mai sollen erste Erfolge sichtbar sein. Die endgültige Fertigstellung ist für den Spätsommer geplant.

Einige Wege sind gesperrt

Auf Grund der Bauarbeiten müssen einige Wege gesperrt werden. Damit die Ziegen trotzdem von den Besuchern Streicheleinheiten und Futter bekommen, ziehen einige um. Am Eingang des Tierparks wird Futter verkauft, ebenso wie Getränke und verpackte Lebensmittel. Papageien und Minischweine können vorerst nicht besucht werden.

Von Margrit Hahn