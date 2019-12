Luckenwalder Tierpark schafft Rinder ab

Luckenwalde

Philipp Herrmann hat seine Meisterausbildung als Tierpfleger vor wenigen Tagen erfolgreich abgeschlossen. „Da fällt mir ein Stein vom Herzen, denn der Meister war ja Voraussetzung, dass ich diesen Job bekommen habe“, sagt der 29-Jährige. Seit dem 1. September dieses Jahres ist er der neue Tierparkleiter in Luckenwalde. Er löste damit Michael Geißler ab, der 25 Jahre die Geschicke des Tierparks leitete.

Für seine neue Tätigkeit war Philipp Herrmann mit seiner Familie von Berlin-Kaulsdorf nach Luckenwalde gezogen. Auf die ausgeschriebene Stelle hatten sich insgesamt 21 Interessierte beworben. Herrmann hatte die Ausschreibung im Internet beim Bund der deutschen Zootierpfleger entdeckt. Fünf Bewerber waren in die engere Auswahl gekommen und Philipp Herrmann konnte sich durchsetzen.

Der neue Tierparkleiter Philipp Herrmann. Quelle: Margrit Hahn

Inzwischen hat der neue Tierparkchef einige Veränderungen vorgenommen. Dabei hat er die finanzielle Situation immer im Auge. Für die Bären, die jetzt in die Winterruhe gehen und sich nicht mehr so oft im Freigehege aufhalten, haben die Tierparkmitarbeiter in Eigenregie die Höhle umgebaut. Jetzt haben die Tiere einen Rückzugsort, der sowohl wind- als auch regengeschützt ist. Damit sie nicht auf dem kalten Boden liegen müssen, wurde Rindermulch gestreut.

Im Bärengehege des Luckenwalder Tierparks wurde Rindermulch gestreut. Quelle: privat

Wie der neue Tierparkleiter berichtet, sollen die Rinder demnächst verkauft werden. An der freiwerdenden Stelle soll eine Eselanlage entstehen, um deren Haltung zu verbessern. „Die Rinder sind sehr kostenintensiv. Sie verbrauchen so viel Heu wie alle anderen Tiere zusammen“, begründet Herrmann den Verkauf. Deshalb wurde nach einem Käufer in der Region gesucht, der die Tiere auf einer großen Weide mit viel Auslauf halten will.

Keine Langeweile

Philipp Herrmann schaffte Futterbälle und Heunetze für den Tierpark an. Die Heunetze für die Einhufer spendierte Heilpraktikerin Steff Gracklauer aus Holbeck. Die Tiere sollen nicht nur gefüttert, sondern auch beschäftigt werden. Durch die Heunetze müssen Ponys und Esel dafür arbeiten, ihr Futter zu bekommen. „So dauert die Nahrungsaufnahme nicht eine halbe Stunde wie bisher, sondern drei bis vier Stunden“, erklärt der Tierpflegemeister. Für die Affen soll ebenfalls ein Futterkasten angeschafft werden. Ebenso weitere Utensilien, damit es den Tieren nicht langweilig wird. „Die Beschäftigung von Tieren war mein Prüfungsthema bei der Meisterausbildung“, berichtet Herrmann. Jetzt möchte er einiges davon in die Praxis umsetzen und hofft auf weitere Sponsoren.

Neues Angebot

Erstmals gibt es in diesem Jahr am 22. Dezember, passend zum vierten Advent, den „Advent mit Tieren“. „Es wird ein kleiner Markt mit weihnachtlicher Musik, warmen Speisen und Getränken und einer kleinen Feuerstelle zum Aufwärmen“, so Herrmann. Von 12 bis 16 Uhr ist der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre an diesem Tag frei. Am Eingang erwartet die kleinen Besucher eine Überraschung. Zudem können Kinder gegen einen kleinen Obolus auf Ponys reiten. „Wenn der Weihnachtsmarkt gut angenommen wird, können wir ihn im nächsten Jahr etwas größer gestalten“, so der Tierparkleiter.

Wer möchte, kann dazu und auch sonst Futterspenden mitbringen. Allerdings müssen diese am Eingang oder bei den Tierparkmitarbeitern abgegeben werden. „Die Tiere dürfen von den Besuchen nicht gefüttert werden. Nur die Tierpfleger kennen den Bedarf der Tiere“, fügt Herrmann hinzu.

Von Margrit Hahn