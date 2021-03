Luckenwalde

577 Vorschläge waren 2020 für den neuen Luckenwalder Bürgerhaushalt eingereicht worden. 67 schafften es auf das Abstimmungsformular, auf dem knapp 1.600 Luckenwalder dann im vergangenen Sommer ihre Kreuzchen gesetzt haben. Doch wie sieht es in Corona-Zeiten aus mit der geplanten Umsetzung der Top 10 mit den meisten Stimmen? Bürgermeisterin Elisabeth Herzog von der Heide (SPD) gab im Hauptausschuss einen Überblick.

Geld für die Planung schon bereitgestellt

Mit 571 Stimmen landete die Errichtung eines Rad- und Gehweges entlang der Luckenwalder Straße in Kolzenburg auf Platz 1 der Wunschliste. Die Haupteinfallstraße in den Ort ist bislang eine Holperstraße ohne Fußweg. „Für den Bau eines reinen Gehweges wird eine Mindestbreite von zwei Metern benötigt, für einen Rad-Gehweg zweieinhalb Meter“, erklärte Herzog-von der Heide. Im neuen Stadthaushalt, der vor wenigen Tagen beschlossen wurde, sind bereits Mittel für die Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung eingestellt. Wenn im kommenden Jahr Geld für den Bau bereitgestellt wird, kann 2022 damit begonnen werden.

Straßensanierungen auf dem Prüfstand

Wohl nicht ganz so geradlinig wird der zweitplatzierte Wunsch – ein Geh- und Radweg sowie die Straßensanierung im Bereich Baruther Tor/Kirchhofsweg/Heinrichsweg – umgesetzt. Die Bürgermeisterin verwies auf das Straßenausbauprogramm 2021 bis 2025, in dem auch Geh- und Radwege betrachtet werden. Alle angeschobenen Baumaßnahmen werden entsprechend ihrer Wichtigkeit platziert. „Auch im Hinblick auf die weggefallenen Straßenausbaubeiträge wird man ermitteln müssen, wie viel Straßensanierung Luckenwalde sich leisten kann“, erklärte die Rathauschefin. Im Einzelfall entscheide das Stadtparlament, jedoch werde man sich bemühen, die Situation für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern.

Kunstrasen hängt von Fördergeld ab

Von möglichen Fördermitteln wird es abhängen, ob auf den Spielfeldern im Ernst-Kloß-Stadion oder Baruther Tor ein Kunstrasenhalbfeld geschaffen werden kann. Dieser Wunsch war auf Platz 3 gelandet. Wie die Verwaltung mitteilt, hatte der Kunstrasenplatz im Seelenbinder-Stadion vor vier Jahren 300.000 Euro gekostet, die zu zwei Dritteln mit Fördergeld finanziert wurden.

Freier Eintritt ins Freibad Elsthal für Schüler in den Sommerferien – dieser Wunsch aus dem Bürgerhaushalt wurde am schnellsten umgesetzt. Quelle: Lorenz Reck

Der am schnellsten verwirklichte Vorschlag des Bürgerhaushaltes – auf Platz 8 – war der freie Eintritt ins Freibad Elsthal für Schüler in den Sommerferien. Bereits im Juni 2020 kam der Nachwuchs in den Genuss des kostenlosen Badevergnügens.

Selbst der letzte Vorschlag der Top 10 – neue Großspielgeräte fürs Freibad – dürfte kein Problem werden. Die empfohlenen Spielgeräte, die nach dem Sommer auch in der Fläming-Therme genutzt werden können, kosten jeweils 10.000 Euro. „Sie können aus den jährlich für das Freibad bereitgestellten 30.000 Euro finanziert werden“, teilte die Bürgermeisterin mit. Der Kultur- und Sportausschuss wird über die Auswahl beraten.

Eine 50-Meter-Schwimmanlage auf dem Sportplatz Mozartstraße – dieser Wunsch dürfte es schwer haben. Quelle: Elinor Wenke

Die Debatte über eine weitere Betätigungsmöglichkeit im kühlen Nass – eine 50-Meter-Schwimmanlage auf dem Mozartsportplatz (Top 7) – dürfte schwierig werden. Schon jetzt sind Freibad und Fläming-Therme für die Stadt ein Zuschussgeschäft und die Therme muss sich im Wettbewerb mit anderen Einrichtungen behaupten. „Wir werden zunächst ermitteln, wie viel Pro-Kopf-Wasserfläche das Freibad und die Fläming-Therme bereits bieten“, erklärte Herzog-von der Heide. Im Vergleich mit Zahlen in Land und Bund werde sich zeigen, ob eine weitere Bademöglichkeit für die Stadt überzogen wäre.

Open-Air-Kino für Juni geplant

Gute Chancen hat dagegen der Vorschlag für ein Open-Air-Kino im Sommer. Wenn die Corona-Situation es erlaubt, soll das Filmvergnügen am 6. Juni im Stadtpark stattfinden. Auch die anderen Ideen aus den Top 10 kommen auf den Prüfstand.

Von Elinor Wenke