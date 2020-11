Luckenwalde

Die schlechte Nachricht für Turmfest-Fans verkündete Luckenwaldes Kulturamtsleiter Stephan Gruschwitz in der Sitzung des Kulturausschusses: „Das beliebte Luckenwalder Turmfest wird es auch im Jahr 2021 nicht geben.“ Nach der coronabedingten Absage in diesem Jahr hatte man zunächst gehofft, das Luckenwalder Stadtfest mit den geplanten Akteuren im nächsten Jahr nachzuholen. Doch Gruschwitz stellte klar: „Beim Turmfest kommen viele Tausend Menschen zusammen.“ Selbst wenn Corona-Regeln bis dahin gelockert sind, könne man eine beschränkte Besucherzahl und Mindestabstände nicht gewährleisten. „Außerdem brauchen wir Planungsvorlauf, das stemmt man nicht in zwei Wochen.“

Ein Bild aus besseren Zeiten – zahlreiche Besucher drängen sich beim Luckenwalder Turmfest. Quelle: Margrit Hahn

Die gute Nachricht: „Wir planen stattdessen für 2021 eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel ,Luckenwalder Kultursommer’ mit coronatauglichen Alternativkonzepten“, sagte Gruschwitz. Vorläufig sieben kleinere Events von Mai bis September sollen eine kulturelle Entschädigung bieten und eine große Zielgruppe ansprechen. „Für den 7. bis 9. Mai planen wir ein Electro Open Air im Nuthepark“, kündigte Gruschwitz an. „Dort gibt es gute Absperrmöglichkeiten und Parkplätze am Rathaus und Markt.“

Konzerte im Stadtpark

Das traditionelle Turmfest-Wochenende am 4. und 5. Juni soll für Stadtpark-Konzerte genutzt werden. „Wir haben Verträge mit hochkarätigen Künstlern aus diesem Jahr und wollen außerdem mit lokalen Gastronomen zusammenarbeiten“, so Gruschwitz. Damit auch Schausteller wenigstens teilweise auf ihre Kosten kommen, ist auf der Festwiese am Stadtpark eine Art Freizeitpark mit Fahrgeschäften und Gastronomie geplant.

Kino unter freiem Himmel

Ein Open-Air-Kino steht für den 6. Juni im Stadtpark auf dem Programm. „Ich könnte mir Filme vorstellen, die zum Teil in Luckenwalde gedreht wurden“, schlug Gruschwitz vor. Unter dem Motto „ Luckenwalde leuchtet“ sollen am 25. Juni der Marktturm und andere Fassaden illuminiert werden; Musik und Gastronomie werden das Event umrahmen.

Nach den guten Erfahrungen in diesem Sommer könnte am 24. Juli auf dem Boulevard wieder ein Familientag mit Straßentheater veranstaltet werden. „Wir würden das bereits gebuchte Kinderprogramm vom Turmfest 2020 mit nutzen“, so Gruschwitz.

Das beliebte Streetfood- und Kulturfestival soll am 18. August stattfinden. Quelle: Margrit Hahn

Das Kultur- und Streetfood-Festival hat in Luckenwalde schon Tradition. Eine neue Auflage soll es am 18. August auf dem abgesperrten Rathaus-Parkplatz geben. Die Anzahl der Besucher könnte je nach Auflage gut geregelt werden.

Die Luckenwalder Band „SchniPoSa“ rockte die Bühne beim „Himmelweit Open Air“ in diesem Jahr im Freibad Elsthal. Quelle: Isabelle Richter

„Das ,Himmelweit Open Air’ ist in diesem Jahr coronabedingt aus der Not heraus gewachsen“, berichtete Gruschwitz. Eine Neuauflage der erfolgreichen Musikveranstaltung im Freibad Elsthal soll es am 4. September 2021 geben.

Immer noch Fragezeichen

Gruschwitz erntete viel Zuspruch für die Ideen, schränkte aber auch ein: „Hinter allem steht wegen der Corona-Situation immer noch ein Fragezeichen.“ Um dennoch eine attraktive Veranstaltungsreihe sorgfältig planen und Vertragspartner frühzeitig binden zu können, braucht die Verwaltung im Vorgriff auf den neuen Haushalt schon jetzt die Erlaubnis, Geld auszugeben. Der Kulturausschuss stimmte dem Beschlussentwurf zu, die Verwaltung zu ermächtigen, Verträge bis zu einer Höhe von 183.000 Euro abzuschließen. Das ist die Summe, die sonst für das Turmfest eingeplant wurde.

Offene Fragen zur Summe

Tom Ritter (Grüne) und Carsten Nehues ( CDU) kritisierten dennoch, dass die 183.000 Euro nicht gesondert aufgeschlüsselt und ausreichend begründet wurden. „Mir erschließt sich die Summe nicht“, sagte Ritter und forderte Detailinformationen, wie viel Geld wofür benötigt wird.

Von Elinor Wenke