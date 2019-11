Ü-16-Party im „Waldidyll“ darf stattfinden

Luckenwalde

Am 22. November soll in der Luckenwalder Gaststätte „Waldidyll“ die lang ersehnte Disco für Jugendliche starten. Doch auf der Zielgeraden herrschte noch einmal große Aufregung und die bange Frage, ob sie überhaupt stattfinden kann. Die „Waldidyll“-Eigentümerin Petra Eisenhauer fühlt sich von Ämtern und Behörden gemobbt. „Seitdem bekannt ist, dass die Jugendlichen ihre Ü-16-Party bei mir feiern wollen, laufe ich in den Ämtern Spießruten“, sagte sie gegenüber der MAZ.

In der Gewerbestelle der Stadt habe man ihr mitgeteilt, dass sie gar keine Partys dieser Art veranstalten dürfe. „Es hieß: alles illegal. Dabei mache ich seit drei Jahren an jedem ersten Sonnabend Disco“, sagt Petra Eisenhauer. Anhand ihrer Gewerbegenehmigung kann sie beweisen, dass Event-Veranstaltungen erlaubt sind.

Bereits im Frühjahr hatten sich junge Leute im und vor dem Rathaus für eine Disco stark gemacht. Quelle: Elinor Wenke

In der Baubehörde des Landkreises Teltow-Fläming erhielt sie die Auskunft, dass sie für den Saal ihrer Gaststätte einen Bauantrag stellen müsse. „Den Saal gibt es seit 100 Jahren“, kommentiert Petra Eisenhauer kopfschüttelnd.

Im Stadtplanungsamt habe man ihr eine rein persönliche Meinung ans Herz gelegt: Es gebe nicht genügend Parkplätze. „Erstens gibt es genug und zweitens werden bei einer Ü-16-Party die wenigsten mit dem Auto vorfahren“, sagt die Geschäftsfrau.

Stadt und Kreis sind kooperativ

Auf Nachfrage der MAZ zeigen sich Stadt und Landkreis durchaus kooperativ. Als „echte Win-Win-Situation für Frau Eisenhauer und die Luckenwalder Disco-Fans“ bezeichnet Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) die Lösung. Die Kollegen aus dem Ordnungs- und Rechtsamt hätten Petra Eisenhauer bei der Vorbereitung beraten. „Die Verwaltung hat die geplante Veranstaltung aus geweberechtlicher und die Feuerwehr aus brandschutzrechtlicher Sicht geprüft und beide haben die Bedingungen als akzeptabel eingeschätzt“, erklärt die Bürgermeisterin.

Kein Handlungsbedarf

Auch die Untere Bauaufsicht des Kreises sieht offensichtlich keine Mängel. Im Veranstaltungssaal fänden seit Jahren regelmäßig Diskotheken- und Tanzveranstaltungen statt und würden Hochzeits- und Familienfeiern durchgeführt, heißt es. Darunter falle auch die geplante Ü-16-Party. „Solange sich Art und Anzahl dieser Veranstaltungen nicht ändern, ist nach wie vor vom überwiegenden Gaststättencharakter des Veranstaltungsortes auszugehen und besteht für die Untere Bauaufsichtsbehörde kein Handlungsbedarf“, teilt Amtsleiter Horst Förster-Schüz mit.

Initiatorin erleichtert

Die Initiatoren Maximilian Reschke (17) und Justin Sprenger (18) sind erleichtert. „Wir werden mit dafür sorgen, dass alles in geordneten Bahnen läuft“, versprechen sie. So werden maximal 150 Gäste eingelassen. „Wir haben Security vor Ort, schenken nur Alkoholfreies und alkoholische Mixgetränke aus und machen um Mitternacht Schluss“, erklärt Petra Eisenhauer.

Von Elinor Wenke