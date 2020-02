Ullrich Schumann ist seit 50 Jahren Uhrmacher

Luckenwalde

Ullrich Schumann führt seit 30 Jahren sein Geschäft in Luckenwalde. Insgesamt gibt es das Uhrmacher-Unternehmen Schumann aber schon viel länger. 1975 übernahm Ullrich Schumann das Geschäft von seinem Vater in Hötensleben ( Sachsen-Anhalt). „Ich bin jetzt 50 Jahre im Beruf“, sagt er.

Handwerkliche Begabung

Von der Technik war er schon immer begeistert, und die handwerkliche Begabung lag in der Familie. Außerdem brachte Ullrich Schumann die Ruhe und nötige Geduld mit, die man für diesen Beruf braucht. Und so musste Otto Schumann keine großen Überredungskünste aufbringen, um seinen Sohn davon zu überzeugen, Uhrmacher zu werden. Als die Eltern nach Mellensee zogen, wollte Ullrich Schumann eigentlich kurze Zeit später folgen, doch daraus wurde erst einmal nichts.

Ehefrau Sabine mit im Geschäft

„Wir sind in Hötensleben hängen geblieben”, sagt der 67-Jährige, der schon als Lehrling dafür sorgte, dass in seinem Heimatort die Kirchturmuhr richtig schlug. Einmal in der Woche stieg er die Treppen des Kirchturms hinauf, um dort die Kurbel mit den Zentnergewichten 118-mal zu drehen. „Und das für zwei Ostmark”, erzählt der Uhrmachermeister, der 1988 mit seiner Familie nach Luckenwalde kam. Ehefrau Sabine ist von Anfang an die gute Seele des Geschäfts.

In den ersten Jahren arbeitete er in der kleinen Werkstatt im eigenen Haus. Als später Geschäftsräume in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu haben waren, griff er zu. Allerdings musste tüchtig investiert werden, denn die Räumlichkeiten waren heruntergewirtschaftet. Als ihm angeboten wurde, das Haus, in dem sich das Geschäft befand, käuflich zu erwerben, nahm er das Angebot an.

Vater-Sohn-Gespann

Wenn er alte Uhren in den Händen hält, schlägt sein Herz höher. Doch auch mit der neuesten Technik ist er gut vertraut. Da es immer weniger Uhrmacher gibt, kommen inzwischen auch Kunden von weit her. Sein Sohn Guido ist ebenfalls Uhrmachermeister und wird die Familientradition später in dritter Generation fortführen. Das Vater-Sohn-Gespann ergänzt sich gut. Während der Jüngere (37) schneller ist, hat der Ältere mehr Erfahrung.

Überfall vor vier Jahren

Es gab in den vergangenen Jahren auch unerfreuliche Begebenheiten. So wurde das Ehepaar vor vier Jahren überfallen. Kurz vor Feierabend betraten drei Männer das Geschäft. Sowohl Ullrich Schumann als auch seine Frau wurden dermaßen attackiert, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und stahlen Wertgegenstände. Ein Täter konnte ermittelt werden.

Von Margrit Hahn