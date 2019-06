Luckenwalde

Ein mysteriöser Autounfall hat die Polizei in Luckenwalde in der Nacht von Freitag zu Samstag beschäftigt: Nach der Spurenlage am Unfallort zu schließen, war ein Autofahrer auf der Brandenburger Straße aus Richtung Galmer Straße kommend in Richtung Fontanestraße gefahren und aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab, wo der Pkw mit einer Straßenlaterne aus Beton kollidierte, die daraufhin umstürzte. Die umherfliegenden Teile der Laterne beschädigten drei weitere Pkw eines Gebrauchtwagenhändlers, dessen Fahrzeuge in der Nähe standen. Der Unfallverursacher flüchtete, auch umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht dazu, dass er gefunden wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline