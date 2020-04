Gaswerksgelände mausert sich – trotz Corona

Luckenwalde

Trotz Coronakrise gehen die Arbeiten auf dem ehemaligen Gaswerksgelände in Luckenwalde ungebremst weiter. Das 10.000 Quadratmeter große ehemals verwilderte Areal wird im Auftrag der Stadt für 1,7 Millionen Euro umgestaltet. 80 Prozent der Kosten werden aus Fördermitteln bestritten.

Gut im Zeitplan

Auf dem einst kontaminierten Gelände in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs entstehen 100 neue Parkplätze und eine weitläufige Grünanlage. „Wir liegen gut im Zeitplan“, versichert Polier Michael Konarski von der bauausführenden Firma Eurovia. „Wir mussten die Baustelle lediglich so vorbereiten, dass sie im Ernstfall, wenn nicht mehr gearbeitet werden könnte, schnell abgesperrt werden kann“, so Konarski.

Parkplätze bereits asphaltiert

Der stark kontaminierte Teil des Geländes entlang der Dessauer Straße auf 3800 Quadratmetern Fläche wurde gedeckelt, das heißt komplett und wasserdicht versiegelt. Darauf entstand der Parkplatz. Bis auf die endgültige Markierung und Beschilderung sind die Stellplätze inzwischen in zwei Schichten asphaltiert und fertig. Dazu gehören auch Behinderten-Stellplätze und Elektro-Tankstellen.

Mitarbeiter der Firma Dominick gestalten die Grünanlagen. Auch die Kletterwand (rechts) steht schon. Quelle: Elinor Wenke

Der Unterbau der geschlängelten Gehwege durch die Grünanlage wurde eingebracht; in diesen Tagen kommt beigefarbener Gussasphalt darauf, ebenso auf den Weg entlang der Bahndammwand.

Die ehemalige Villa des Gaswerksdirektors, heute als Luckenwalder Tafel genutzt, wird eingefriedet. Auf dem Tafel-Gelände wurden zudem die alten Garagen abgerissen und neue aufgebaut. In unmittelbarer Nähe wurde ein Bienenhäuschen aufgestellt.

Blick auf den neuen Parkplatz und das Gasometer. Quelle: Elinor Wenke

„Der Gehweg in der Brandenburger Straße entlang des alten Gaswerksgeländes ist fertiggestellt und kann wieder genutzt werden“, erklärt Michaela Hoffmann aus dem städtischen Grünflächenamt. Bei der Umgestaltung der Brachfläche war der Gehweg neu befestigt und gepflastert worden.

Auffällig sind nicht nur die beiden runden Regenrückhaltebecken mit einem Gesamtvolumen von 220 Kubikmetern, in denen Regenwasser gesammelt und zeitverzögert abgeleitet wird, sondern auch das große kreisrunde Metallspalier. „Es ist fünf Meter hoch und hat einen Durchmesser von elf Metern. Es erinnert an die Form eines alten Gasometers und soll als Wahrzeichen den Bezug zur traditionsreichen Luckenwalder Industriegeschichte herstellen“, so Michaela Hoffmann. Rankpflanzen, wie ursprünglich geplant, sind aus statischen Gründen nicht möglich.

Blick auf den Parkplatz und die benachbarte Feuerwache. Quelle: Elinor Wenke

Inzwischen stehen auf dem Gelände die ersten Abfallbehälter und Fahrradbügel, erste Pflanzen sind eingesetzt. „Neben Gehölzen haben Zierkirschen dort ihren Platz gefunden“, berichtet Michaela Hoffmann. Die bienenfreundliche Pflanzung erfolgt in zwei Abschnitten, zum Schluss wird Rasen angesät.

Sichtbar sind auch die ersten Elemente der Feuerwehr-Übungsstrecke wie Kletterwand und Zielwand, die sich die Jugendwehr der benachbarten Feuerwache gewünscht hatte.

Die Outdoor-Trainingsgeräte stehen schon. Quelle: Elinor Wenke

Außerdem wurden drei Outdoor-Trainingsgeräte errichtet, sogenannte Calisthenics. Dort können sich Besucher körperlich betätigen und fit halten. „Weil die Geräte auch von Menschen mit Behinderung genutzt werden können, haben wir den Untergrund noch mal umgeplant“, sagt Michaela Hoffmann, „statt Kies kommt dort jetzt Kunststoff hin.“

Fertigstellung spätestens im Herbst

Ein wenig werden sich die Luckenwalder und Gäste noch gedulden müssen. Die Fertigstellung des Geländes ist spätestens für Herbst geplant. „Möglicherweise geben wir etwas vorfristig den Parkplatz frei und müssen die Grünanlage wegen der Bepflanzung noch sperren“, kündigt Hoffmann an.

