Luckenwalde

Umzugsstimmung herrscht derzeit im Luckenwalder Rathaus. Per Außenaufzug wurden am Dienstag Möbel aus den Büros am Markt 10 in einen großen Umzugswagen gehievt und ein paar Meter weiter am Markt 1 wieder aufgestellt. Die Kämmerei, das Stadtplanungsamt und die Bürgermeisterin mit ihrer Sekretärin sind in dieser Woche dran. Der Grund: Das denkmalgeschützte Rathaus wird in den nächsten drei Jahren aufwendig für 4,7 Millionen Euro saniert. Ganze Gebäudeteile müssen leer gezogen werden.

Das denkmalgeschützte Luckenwalder Rathaus wird aufwendig saniert. Quelle: Hartmut F. Reck

Amtsleiter Ingo Reinelt erklärte im Stadtentwicklungsausschuss noch einmal die Gründe, warum die Gebäude am Markt 10 einer Erneuerungskur bedürfen. „Der Brandschutz liegt nach aktuellen Normen deutlich über dem Niveau des Bestandsschutzes“, sagte er. „Außerdem sollen alle Bereiche mit Publikumsverkehr barrierefrei erreichbar und Stolperfallen beseitigt werden.“

Bürgerbüro im Foyer

Mit dem Umbau soll das Foyer im Erdgeschoss zu einem einladenden Bürgerbüro umgestaltet werden. Das Datennetz muss auf die zunehmende Digitalisierung ausgelegt werden und die überhitzten Büros in den Sommermonaten sollen der Vergangenheit angehören. „Wir wollen raus aus den Provisorien, hin zu einem zeitgemäßen Arbeitsumfeld“, so Reinelt. Und nicht zuletzt muss die Notstromversorgung für den Krisenfall gesichert sein.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Rathaus-Umbau wegen Coronakrise auf 2021 verschoben

Um wegen der Corona-Pandemie die Personaldichte in den Büros zu entzerren, wurde der Auszug aus dem Rathaus vorzeitig forciert. Einzelne Bereiche sind bereits im Vorjahr umgezogen – zum Beispiel die Wirtschaftsförderung in den Gewerbehof oder Wohnen und Soziales in den Markt 12a. Voraussichtlich Ende April wird das Trauzimmer ins benachbarte Museum verlegt.

Info-Point auf dem Rathaushof

„Wir sind dennoch immer für die Bürger erreichbar“, versicherte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD). Für die Anliegen, die sich nicht per Telefon oder Mausklick regeln lassen, werden ab Mitte April im Rathaushof drei Container als Info-Point aufgestellt.

Möbelrücken – ganze Gebäudeteile des Rathauses müssen leer gezogen werden. Quelle: Elinor Wenke

Der erste Bauabschnitt soll im Mai beginnen und bis August im nächsten Jahr dauern. „Schwerpunkte sind neben Brandschutzmaßnahmen unter anderem der Neubau des Aufzuges bis ins Dachgeschoss, ein zentraler Bürgerservice im Foyer, zusätzliche Serverkapazitäten und eine zeitgemäße Lüftung und Klimatisierung im Ratssaal“, erklärte Reinelt.

Umzug per Außenaufzug. Quelle: Elinor Wenke

Im zweiten Bauabschnitt zwischen September 2022 und Juli 2023 werden das Strom- und Datennetz aufgerüstet, das Dachgeschoss umgebaut und weitere Bereiche barrierefrei. Der dritte Bauabschnitt beginnt im August 2023 und wird voraussichtlich im Dezember 2023 beendet sein. In diesem Zeitraum wird das Obergeschoss ausgebaut.

Kritik von CDU/FWL/FDP an den Kosten

Kritisiert wird von der CDU/FWL/FDP-Fraktion die Kostenexplosion. Ging die Kostenschätzung im Jahr 2018 noch von 2,6 Millionen Euro aus, so plant man jetzt für das Vorhaben insgesamt 4,7 Millionen Euro ein. Aus diesem Grund verweigerte die Fraktion in diesem Monat auch ihre Zustimmung zum Haushaltsentwurf.

Reinelt erklärte: „Damals hatte man weder das Notstromaggregat noch den neuen Fahrstuhl eingeplant. Eine verbindliche Kostenberechnung war jetzt erst möglich, die Zahlen vorher waren Spekulation.“

Suche nach Einsparpotenzialen

Nichtsdestotrotz hat die Verwaltung nach Einsparpotenzialen gesucht. So will die Stadt während des Baus beispielsweise auf auf einen Bauleitungscontainer, einen Schließdienst und eine elektronische Schließanlage und auch auf Fensterbänke verzichten, nicht aber auf den Info-Point oder eine neue Lüftungsanlage im Sitzungssaal.

„Von den 206.000 Euro Einsparpotenzial sollen 136.500 Euro umgesetzt werden“, kündigte Reinelt an. Von den 4,7 Millionen Euro Gesamtkosten sind vier Millionen förderfähig.

Von Elinor Wenke