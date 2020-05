Luckenwalde

Ein Zeuge bemerkte am späten Abend des Dienstags zwei Männer, die mit einem Fahrzeug am Recyclinghof in Luckenwalde hielten und sich unbefugt auf das Gelände begaben. Die Polizei traf wenige Minuten später ein und konnte einen 29-Jährigen beim Einbruch in einen Container überraschen und festnehmen. Der zweite Mann konnte flüchten und wurde auch mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers nicht gefunden. In dem Fahrzeug der Täter konnten die Polizisten zwei Nummernschilder feststellen, nach denen bereits gefahndet wurde. Außerdem wurden Drogen beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gewerblichen besonders schweren Diebstahls, außerdem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Diebstahls der Kennzeichentafeln.

Von MAZonline