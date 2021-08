Luckenwalde

Unbekannte Täter kamen zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag auf das Gelände eines Autohauses in der Frankenfelder Chaussee in Luckenwalde. Sie öffneten den Tankverschluss von einem Mercedes-Lkw und stahlen eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff. Polizisten sicherten Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens muss noch exakt beziffert werden. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Tathergang oder Tätern machen? Beobachtungen bitte an Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline