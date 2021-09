Luckenwalde

Auch vier Wochen nach einem Vorfall, bei dem ein Kind in der evangelischen Kita in Luckenwalde von einem fremden Mann angesprochen worden sein soll, macht sich die Mutter des Dreieinhalbjährigen große Sorgen. Zum Schutz des Kindes will sie nicht mit vollem Namen genannt werden, dieser ist der Redaktion aber bekannt.

Mutter befürchtet „versuchte Entführung“

Frau J. hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ihr Sohn nach dessen Schilderung am 30. August im Kita-Gebäude mit einem fremden Mann allein im Flur und in der Garderobe gewesen und von diesem belästigt worden sein soll. „Er hat meinen Sohn nach seinem Namen gefragt, ihn als bösen Jungen bezeichnet und gedroht sein Kuscheltier wegzunehmen“, berichtet die 33-Jährige der MAZ. „Solche Worte hört mein Kind zu Hause nicht, das hat er sich nicht ausgedacht“, beteuert die Mutter. Anschließend habe der Mann ihm zwei Lutscher geschenkt, sich aber offenbar von einer vorbeikommenden Erzieherin gestört gefühlt und sei verschwunden. „Ich werte das als versuchte Entführung“, stellt J. klar.

Das Kind beschreibt den Mann

Der Dreijährige habe dann berichtet, dass er den fremden Mann schon einmal im Stadtpark und am Zaun der Kita gesehen hat. Den Mann beschreibt das Kind als groß, schlank, mit dunklen Haaren, die leicht über die Ohren reichen. Auch andere Eltern hätten ähnliche Beobachtungen gemacht, so J.

Mutter ist enttäuscht von der Kitaleitung

Die junge Mutter ist enttäuscht, dass ihr und ihrem Sohn von der Kitaleitung offensichtlich nicht geglaubt und der Vorfall als Bagatelle abgetan und vertuscht werde. „Ich lasse mich nicht als Lügnerin hinstellen. Und dass – wie behauptet – kein Unbefugter die Kita betreten kann, stimmt nicht“, sagt J. Während der Hol- und Bringezeiten sei die Kita nicht verschlossen, nicht jeder Besucher werde in Augenschein genommen.

Kind aus der Kita genommen

Die junge Mutter hat inzwischen ihre Konsequenzen gezogen und das Kind aus der Kita genommen. „Das Vertrauensverhältnis zur Kita ist zerbrochen und die Sicherheit der Kinder aus meiner Sicht nicht gewährleistet“, erklärt sie. Sie hat inzwischen einen Kitaplatz in einer anderen Einrichtung erhalten.

Kita-Träger leitet Schritte ein

Kita-Leiterin Viola Horn kann den Vorfall nicht bestätigen: „Weder meine Mitarbeiter noch ich haben solche Beobachtungen gemacht.“ Da man die Schilderungen der Mutter aber sehr ernst nehme, habe die Kita in Trägerschaft des Diakoniewerks Simeon Schritte eingeleitet. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden angewiesen, noch einmal verstärkt darauf zu achten, wer die Kita betritt. Unbekannte Personen müssten sich ausweisen.

„Die Haupteingangstür bleibt momentan überwiegend verschlossen. Zurzeit werden neue Öffnungsmöglichkeitssysteme für den Haupteingang geprüft“, so Viola Horn. Die Eltern wurden über die Schilderung der Mutter informiert und die Kita hat Kontakt mit der Polizei aufgenommen, um gemeinsam mit einem Revierpolizisten Schutzmaßnahmen zu prüfen.

Polizei: „Keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Handlung“

In jüngster Zeit häuften sich Fälle, in denen Kinder von unbekannten Männern angesprochen wurden, zum Beispiel in Kleinbeeren oder Thyrow. Die Polizeidirektion West bestätigt der MAZ, dass der Polizeidirektion Luckenwalde am 31. August geschildert wurde, dass ein Mann ein Kind in einer Einrichtung angesprochen haben soll. „Im Rahmen der sich daran anschließenden polizeilichen Ermittlungen haben sich jedoch keine Hinweise darauf ergeben, dass eine strafrechtlich relevante Handlung stattgefunden haben könnte“, teilt Ariane Attrodt von der Pressestelle mit.

Polizei prüft jeden Hinweis

Grundsätzlich werde aber jede Meldung sehr ernst genommen und intensiv geprüft; die Polizei werde bei jedem gemeldeten Sachverhalt aktiv. „Wachsamkeit und Sensibilität sind sehr wichtig, Panikmache jedoch fehl am Platze“, so Attrodt. Wenn Kinder von Fremden angesprochen oder zum Mitgehen aufgefordert wurden, sollte dies direkt der Polizei mitgeteilt werden, um erfolgversprechende Fahndungen einzuleiten.

„Beim undifferenzierten Weiterverbreiten von vermeintlich wahren Sachverhalten über soziale Medien sollte beachtet werden, dass dadurch bei vielen Eltern und auch Kindern Verunsicherungen erzeugt werden“, so Attrodt. Eine sichere Informationsquelle seien die Polizeimeldungen, da vor der Veröffentlichung der Sachverhalt geprüft werde. Eltern sollten ihren Kindern einfühlsam Tipps geben, nicht mit Fremden mitzugehen, ohne ihnen Angst zu machen.

