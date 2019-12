Luckenwalde

Eine Radlerin (72) fuhr am Montagnachmittag von der Stadtverwaltung in Richtung Haag. Im Bereich des Heimatmuseums riss ihr ein Unbekannter die Handtasche mit Geld, Bankkarte und Dokumenten aus dem Heckgepäckträger. Als der Täter in Richtung Nuthepark flüchtete, fuhr ihm die Frau hinterher. Dann verschwand er in Richtung Haag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline