Luckenwalde

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen kam es am Donnerstagvormittag in der Käthe-Kollwitz-Straße in Luckenwalde – Ursache dafür war ein Fehler beim Einparken durch einen der beiden Fahrzeugführer. Laut den Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 100 Euro. Die Fahrzeuge blieben aber fahrbereit, die Beamten nahmen den Unfall auf.

Von MAZonline