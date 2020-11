Luckenwalde

Nach der erfolgreichen Osteraktion für das Luckenwalder Krankenhaus, ist eine Neuauflage geplant. Dieses Mal soll den Bewohner und Mitarbeitern der beiden Seniorenheime in Luckenwalde in der Adventszeit eine Freude bereitet werden. Der Kolzenburger Olaf Wendel war der Initiator im Frühjahr und hat auch jetzt wieder einen Aufruf gestartet und um Unterstützung gebeten. „Die Senioren in den Heimen haben es zur Zeit besonders schwer. Sie dürfen kaum Besuch empfangen und müssen auf vieles verzichten. Wir hatten die Heime zu Ostern bereits in Erwägung gezogen, uns dann aber fürs Krankenhaus entschieden“, sagt Olaf Wendel.

Hilfsbereitschaft noch größer

Dass die Hilfsbereitschaft der Luckenwalder Unternehmer und Privatpersonen dieses Mal noch größer ist, hat ihn überwältigt. Vor allem, weil viele Unternehmer durch die Coronakrise selbst zu knabbern haben. Auch Firmen, die nicht in Luckenwalde ansässig sind, steuern Weihnachtsmänner, Plätzchen und Stollen bei. Olaf Wendel und seine Familie haben 200 kleine Schutzengel für die Weihnachtstüten gekauft. Mit der Werbe-Factory hat der Elektromeister wieder einen verlässlichen Partner an seiner Seite. „Wir haben bei uns die Sammelstelle eingerichtet“, berichtet Ina Jahnel-Werner von der Werbe-Factory.

180 Päckchen packen

Inzwischen treffen täglich immer mehr Geschenke ein. Aber es wird auch einiges gebraucht. Während zu Ostern 130 Tüten gepackt wurden, sollen es jetzt insgesamt 180 Päckchen werden. „Ich finde es unglaublich, dass so viele mitmachen“, so Wendel. Überall stieß er mit seinem Vorhaben auf positive Resonanz. Die Klasse 3b der Friedrich-Ebert-Grundschule und Kinder der Kita Nuthewichtel in Woltersdorf malen Bilder. Schüler der Zülichendorfer Grundschule basteln Windlichter, die dann mit LED-Teelichtern der Werbe-Factory bestückt werden. Das Richard Melchior Trio sorgt sowohl am 2. Dezember im Josefstift als auch 13. Dezember im Senioren-Nachbarschaftsheim im Elsthal für die musikalische Umrahmung.

Gutscheine sind gern gesehen

„Für die Geschenktüten haben wir fast alles zusammen. Gutscheine sind aber nach wie vor gern gesehen“, fügt Ina Jahnel-Werner hinzu. So stellt Apotheker Karsten Engel Kosmetikgutscheine zur Verfügung. Die Organisation stellt die Initiatoren vor ziemliche Herausforderung, denn die Corona-Regelungen ändern sich ständig. Was heute noch erlaubt ist, kann in der kommenden Woche schon hinfällig sein. Im Josefstift in der Schützenstraße wird der Adventsbesuch im Freien stattfinden. Die Heimbewohner können ihre Fenster und Türen öffnen, um dem bunten Treiben beizuwohnen. Im Seniorennachbarschaftsheim im Elsthal spielen die Musiker nach derzeitigem Stand die Weihnachtslieder im großen Foyer. Die Senioren können die Musik aus den Aufenthaltsräumen hören. Damit es für die Senioren nicht zu anstrengend wird, soll der Besuch nicht über 45 Minuten hinausgehen.

Tüten müssen in Quarantäne

Die Geschenktüten werden am 4. Dezember mit Handschuhen und Mundschutz gepackt. Bisher haben sich fünf Freiwillige gefunden, die das übernehmen. Die Tüten müssen wegen der Hygieneauflagen schon vorher in die Heime gebracht werden. Olaf Wendel ist stolz auf alle Beteiligten, die in schweren Zeiten auch an andere denken: „Das Wichtigste ist, den Senioren ein Lächeln in Gesicht zu zaubern.“

