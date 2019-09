Luckenwalde

Carsten Preuß unterstützt die Volksinitiative Artenvielfalt Brandenburg und kann eine positive Zwischenbilanz ziehen. „Bislang wurden 50 789 Unterschriften gesammelt. 20 000 Unterschriften sind für eine erfolgreiche Volksinitiative erforderlich“, so der Kreistagsabgeordnete der Linken.

Großes Interesse

Das große Interesse an der Volksinitiative „ Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“ sei ein großer Erfolg für die Umwelt- und Naturschutzverbände und für die Artenvielfalt in Brandenburg. „Dass in weniger als der Hälfte der Zeit mehr als doppelt so viele Unterschriften wie benötigt gesammelt wurden zeigt, das Thema Insektenschutz ist im Bewusstsein der Menschen angekommen“, so Carsten Preuß.

Er fordert dringend wirksame Maßnahmen, um das Artensterben aufzuhalten. „Von den 100 wichtigsten Pflanzenarten, die uns ernähren, sind 71 von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Forscher haben diese Leistungen allein für Deutschland mit rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr bemessen“, fügt Preuß hinzu.

Weniger Pestizide im Einsatz

Das vom Brandenburger Agrar- und Umweltministerium angekündigte „Aktionsprogramm Insektenschutz“ müsse mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden, der Wissenschaft und dem Berufsstand zeitnah erarbeitet werden. Schwerpunkte dabei seien eine Minimierungsstrategie für Pestizide wie Glyphosat, verpflichtende Gewässerrandstreifen sowie die Unterstützung kommunaler Initiativen zum Artenschutz.

„Die Fokussierung auf den Insektenschutz greift jedoch zu kurz, denn es sind längst nicht nur Insekten betroffen. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Sie zu schützen, heißt vor allem, ihre Lebensräume zu schützen. Notwendig ist daher auch die Fortschreibung und Umsetzung des Maßnahmeprogramms Biologische Vielfalt“, betont Preuß.

Von Margrit Hahn