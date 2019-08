Luckenwalde

Maximilian Reschke hat die Hoffnung auf eine Diskothek in Luckenwalde noch nicht aufgegeben. Seit Februar dieses Jahres setzt der 17-jährige Luckenwalder alles daran, eine Disco in der Kreisstadt zu etablieren. Ideen gibt es einige. Allerdings scheint es schwierig, diese in die Realität umzusetzen. In Betr...