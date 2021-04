Luckenwalde: Verdacht auf Brandstiftung

Luckenwalde

In der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag geriet auf einem Firmengelände in der Berliner Straße in Luckenwalde ein Kleintransporter in Brand, wie die Polizei berichtet. Auch ein weiterer Lkw wurde von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte hatten sich zuvor Zutritt zum Gelände verschafft, indem sie einen Maschendrahtzaun durchtrennt hatten. Die Flammen mussten von Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise kamen aber keine Personen wegen dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei sicherte auf dem Firmengelände Spuren, sobald das Feuer unter Kontrolle und gelöscht worden war. Aufgrund dieser Ermittlungen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Brand bewusst gelegt worden war.

Der hierdurch entstandene Sachschaden sei hoch, er beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, heißt es. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Im Zuge dessen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die in der Nacht zwischen etwa 22 Uhr und 22.40 Uhr verdächtige Beobachtungen machen konnten, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Hinwiese können an die Inspektion Teltow-Fläming unter Tel.: 03371/ 60 00 weitergegeben werden.

