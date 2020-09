Luckenwalde

Die Polizei hat am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen 19-Jährigen festnehmen können, der an der Schlägerei zwischen zwei Gruppen am Dienstagabend beteiligt gewesen sein soll. Dabei sollen auch Pfefferspray und eine Softairwaffe eingesetzt worden sein.

Während der Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Beamten am Mittwochabend im Nuthepark einen jungen Mann, bei dem nach Erkenntnissen der Polizei ein Zusammenhang mit den Vorfällen am Tag zuvor besteht. Der 19-Jährige flüchtete zu Fuß durch die Stadt, konnte aber kurz darauf unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Messer, mehrere hundert Euro Bargeld und Betäubungsmittel. Alles wurde sichergestellt. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor, sodass er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Bezüglich weiterer Tatverdächtiger und seiner Tatbeteiligung dauern die Ermittlungen gegenwärtig noch an, so die Polizei am Donnerstagabend.

Von MAZonline