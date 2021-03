Luckenwalde

„Heute ist endlich der Tag“, sagte Stephanie Günther am Montagmorgen. Mehr als drei Jahre ist es her, dass sich engagierte Eltern in Luckenwalde zum Verein „Menschenskinder“ zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel: eine eigene Kita in überschaubarer Größe, naturnah und vor allem mitbestimmt von Eltern und Kindern. Am Montagmorgen war es soweit. Um 9 Uhr kamen die ersten Kinder zur Eingewöhnung.

Stephanie Günther (links) und Katja Schmidt leiten den Verein und gaben den Startschuss für die Kita. Quelle: Victoria Barnack

„Der Weg über dreieinhalb Jahre hat sich ein bisschen angefühlt wie schwanger zu sein“, sagt Stephanie Günther, die zum Vorstand des Vereins gehört. „Erst einmal muss man den richtigen Partner finden“, erzählt sie, „und dann gibt es Tage, die laufen besser als andere.“

Lesen Sie auch: Elterninitiative 2018 gegründet

Denn was alles dazu gehört, wenn man eine eigene Kita eröffnen will, mussten die Vereinsmitglied selbst erst lernen: Wie funktioniert die Finanzierung? Wie beantragt man eine Betriebserlaubnis? Wie müssen die Räume umgebaut werden? „Unter unseren Vereinsmitgliedern sind durchaus Pädagogen“, sagt Stephanie Günther, „aber keiner von uns hat Erfahrung mit der Trägerschaft einer Kita.“

Die ersten Kinder durften sich am Montag über eine besonders bunte Kita freuen. Quelle: Victoria Barnack

Nach vielen Hürden konnten am Montag also die ersten „Menschenskinder“ ihre neue Kita in der Grabenstraße in Beschlag nehmen. Zunächst sind es nur drei Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, die mit der Eingewöhnung starten. In den nächsten Monaten werden es sukzessive mehr.

Kleinste Kita in Luckenwalde

Insgesamt 25 Plätze hat die Eltern-Initiativ-Kita und ist damit die kleinste in der Kreisstadt. In der Verwaltung ist man trotzdem glücklich über jeden Platz, der die Kitasituation in Luckenwalde entspannt. Insgesamt gibt es in der Kreisstadt rund 1.100 Kitaplätze. Die größten Einrichtungen nehmen 300 und mehr Kinder auf.

Lesen Sie auch: Stadt unterstützt Eltern-Initiativ-Kita

Genau das will man in dem Verein nicht. „Die großen Träger machen ihre Arbeit gut“, sagt Katja Schmidt, „sind aber weit weg von den Familien. Unsere Kita ist ein Angebot für Eltern, die mehr wollen.“

Die Kita ist 180 Quadratmeter groß. Es gibt unter anderem einen Bewegungsraum. Quelle: Victoria Barnack

Bis alle 25 Kinder an Bord sind, wird es wohl Herbst sein. Ohnehin ist es nicht das Ziel des Vereins, möglichst schnell möglichst viele Kinder zu betreuen – im Gegenteil. „Bis zu 50 Plätze könnte ich mir vorstellen“, erklärt Katja Schmidt. „Wenn es mehr werden, verliert man den Kontakt zu den Eltern.“ Auf Letzterem basiert das Konzept der alternativen Kita: Die Eltern sollen sich aktiv einbringen. Sie durften bereits bei der Wahl des Mobiliars mitbestimmen. Sie sollen sich aber je nach persönlicher Kompetenz beispielsweise auch beim Beantragen von Fördermitteln, der Buchhaltung, beim Putzen oder Reparieren einbringen.

„Pädagogik, die nicht stehen bleibt“

Und auch für die Kinder wünschen sich die Vereinsmitglieder ähnliche Mitbestimmungsrechte. In der Kita „Menschenskinder“ gelten die pädagogischen Haltungen von Maria Montessori, Emmi Pikler und die Waldorfpädagogik als richtungsweisend. „Wir wollen hier eine Pädagogik leben, die nicht stehen bleibt“, sagt Schmidt, „und eine offene Fehlerkultur.“

Im Bauraum können die Kinder ihrer kreativen, handwerklichen Seite freien Lauf lassen. Quelle: Victoria Barnack

Vier pädagogische Fachkräfte konnte der Verein von seinem Konzept überzeugen. „Wenn im April unsere Küchenkraft kommt, dürfen die Kinder den Speiseplan mitgestalten und sogar beim Einkaufen helfen“, sagt Stephanie Günther. In der „Menschenskinder“-Kita soll dann täglich frisch und vegetarisch gekocht werden. Neben Speiseraum und Küche gibt es unter anderem einen Bauraum mit Leseecke, einen Bewegungsraum und ein Atelier. Auch ein großer Garten gehört zur Einrichtung.

Warteliste bis ins nächste Jahr

Wer sein Kind in der neuen Kita anmelden will, sollte übrigens schnell sein. Die Warteliste ist schon jetzt lang. Vor 2022 wird wohl kein Platz frei sein. „Einige Eltern haben jetzt schon Geschwisterkinder angemeldet“, berichtete Stephanie Günther. Aufgenommen werden können Kinder ab zwei Jahren.

Von Victoria Barnack