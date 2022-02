Luckenwalde

2021 war ein Jahr voller Herausforderungen. Das kann auch das Team vom Tierschutzverein Luckenwalde-Jüterbog unterstreichen. „Zurückschauend“, so Vereinschefin Waltraud Lenz, „war es kein Jahr wie jedes andere.“ So seien vor allem alle Feierlichkeiten auf Eis gelegt gewesen, es gab weder Sommerfeste noch die traditionellen Weihnachtsfeste im Tierheim. Das Feiern an sich wäre dabei allerdings Nebensache gewesen, denn bei derartigen Events werden durch Tombolas und Verkauf von Kuchen und Würsten regelmäßig Spendengelder eingenommen. Hohe Geldbeträge, die nun dem Verein fehlen.

Keine „Urlaubstiere“

Und noch etwas war deutlich spürbar: „Auf Grund der Pandemie fuhren viel weniger Leute in die Ferien. Das heißt, wir hatten auch keine Urlaubstiere zu betreuen und dadurch keine Einnahmen“, sagt Lenz. Zum Glück, so betont sie, habe man keine höhere Zahl an Fund- oder Abgabetiere verzeichnen müssen. Der Trend, das Tier zu „entsorgen“, weil es bei der Arbeit im Homeoffice stört, ist am Tierheim Luckenwalde vorbeigegangen.

Spender fanden sich

Allerdings müssen die Tiere, die dort untergebracht sind, trotz Pandemie versorgt werden. Zudem sind einige Unterkünfte stark baufällig und sollten dringend erneuert werden. „Genau hier setzte die Hilfe der Luckenwalder an. Die Spendenbereitschaft war 2021 so groß, dass nicht nur unsere Tiere genügend zu essen hatten, sondern auch ausreichend tierärztlich versorgt werden konnten“, freut sich Waltraud Lenz. „Für Reparaturen, neue Anschaffungen und anderweitige Pläne wurde ebenfalls ein kleines Polster angelegt.“ So erneuerte man Dank einer Spende der Walter-und-Irmgard-Kramer-Stiftung zwei neue Hundezwinger, die schon sehr in die Jahre gekommen waren. Im Frühjahr 2022 werden die Hunde einziehen können, hofft man nun.

Dank an alle Unterstützer

„Auch den anderen Unterstützern möchten wir auf diesem Wege hier ein herzliches Dankeschön aussprechen. So halfen uns die Zuwendungen von der Firma LGC im Biotechnologiepark, der Jugendfeuerwehr und Marktkauf aus Luckenwalde sowie von Fressnapf und Hornbach in Ludwigsfelde“, betont die Vereinschefin. Und natürlich seien auch die vielen privaten Spender und Firmen nicht vergessen. Mit dieser Hilfe konnten wieder viele Hunde, Katzen und Kleintiere aufgepäppelt, versorgt und schließlich in liebevolle Hände vermittelt werden.

Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Katzen in gute Hände vermittelt worden. Quelle: Iris Krüger

„Diese glücklichen Momente lassen uns weitermachen. Daher möchten wir uns bei all denen bedanken, die es ermöglicht haben, das Tierheim Am Bürgerhof in Luckenwalde im sicheren Fahrwasser durch dieses schwere Jahr zu geleiten.“ Und ganz gleich, wie 2022 werden wird: Die Vereinsmitglieder sind sich sicher, dass vielen Menschen das Schicksal dieser Tiere auch im neuen Jahr nicht kalt lässt!

Von Iris Krüger