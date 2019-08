Luckenwalde

In der Neuen Bussestraße in Luckenwalde hatte am Freitag jemand vergessen, den Topf vom Herd zu nehmen. Wenn mittags gegen 12 Uhr bei der Feuerwehr der Alarm eingeht, handelt es sich oft um einen Brand in der Küche. 15 Kameraden fuhren zum Einsatzort. Als sie dort eintrafen, war die Küche im Erdgeschoss total verqualmt. Sie klopften ans Fenster. Daraufhin machte sich der Bewohner bemerkbar, der dann von den Feuerwehrleuten über das Küchenfenster ins Freie gebracht und den Rettungskräften übergeben wurde. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam er ins Krankenhaus. Nachdem der Topf vom Herd entfernt war, wurden mittels Lüfter Küche und Flur gut durchgelüftet.

Neben Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Quelle: Margrit Hahn

Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen am Einsatzort. Quelle: Margrit Hahn

Von Margrit Hahn