Weil er sich im Straßenverkehr unbeherrscht und aggressiv verhalten hat, musste sich ein 31-jähriger Luckenwalder jetzt vor dem Amtsgericht der Kreisstadt verantworten. Die Anklage warf Benjamin T. Nötigung und fahrlässige Körperverletzung vor.

Verletzungen nach Sturz

Im Juli 2019 war T. mit seinem Pkw in Luckenwalde einem Moped über eine längere Strecke so dicht aufgefahren, dass der 16-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin es mit der Angst zu tun bekamen. Der junge Mopedfahrer erhöhte die Geschwindigkeit, um zu flüchten. Dabei stürzten beide mit dem Moped. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall eine blutende Schürfwunde am Knie sowie Schmerzen, seine Freundin zog sich einen Achillessehnen-Anriss zu. Das Gericht wirft T. vor, die Verletzungen billigend in Kauf genommen zu haben. Zudem hatte er am Unfallort den jungen Fahrer gestoßen und soll ihm gedroht haben: „Das nächste Mal fahre ich dich über den Haufen.“ Beide Opfer sagten in der Verhandlung als Zeugen aus.

Angeklagter zeigt Reue

T. zeigte sich in der Verhandlung geständig und voller Reue. Mehrmals entschuldigte er sich bei den Opfern. „Es tut mir unendlich leid. So etwas hätte nicht passieren dürfen und ich habe mir noch am selben Abend den Kopf zermartert“, sagte er. Dem Gericht schilderte er, wie es aus seiner Sicht zum dem Vorfall gekommen war.

„Ich kam von einem zehnstündigen stressigen Arbeitstag und war ziemlich genervt“, berichtete er. An der Luckenwalder Sprint-Tankstelle sei der Mopedfahrer dann so knapp auf die Straße gefahren, dass er ihm beinahe die Vorfahrt genommen habe. T. fuhr dem Moped hinterher. An der großen Ampelkreuzung wollte er den Mopedfahrer zur Rede stellen, doch dieser flüchtete in Richtung Kaufland.

Aggressives Verhalten

Auf dem dortigen Parkplatz suchte T. erneut den Kontakt. „Er war total aggressiv und sah nicht aus, als ob er nur reden will“, erklärte der Mopedfahrer, ich wollte einfach nur weg.“

T. gab zu, dass er den jungen Fahrer später „geschubst“ habe, beim Sturz selbst sei er aber mit seinem Auto etwa 20 Meter entfernt gewesen und habe nur eine Staubwolke gesehen. „Ich war total in Rage, wollte dem Fahrer aber bloß sagen, wie kreuzgefährlich er mit dem Moped gefahren ist“, erzählte T.

Richterin folgt der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 1-800 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. T.s Verteidiger verwies darauf, dass sein Mandant einsichtig sei und sich eine solche Straftat nicht wiederholen werde. Außerdem seien die Unfallfolgen für die Opfer vergleichsweise glimpflich. Er plädierte für eine geringere Geldstrafe. „Und auf ein Fahrverbot sollte verzichtet werden, die Tat ist mehr als ein Jahr her“, erklärte er.

Die Richterin schloss sich dennoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. „Die Verletzungen als Folgen der Tat sind nicht wegzureden und ein Denkzettel muss ein“, erklärte sie.

