Luckenwalde

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Sonnabend in Luckenwalde in Gewahrsam genommen worden, nachdem er auf seinen Vermieter eingeschlagen hatte. Aus unbekannter Ursache waren die beiden in Streit geraten. Der Vermieter wurde an der Nase verletzt. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der 56-Jährige wegen unbezahlter Schulden polizeilich gesucht wird. Er wurde der Justiz überstellt.

Von MAZ-online