Andrang bei Führungen durchs Heinrichstift

Luckenwalde

Fast 1000 Besucher hatten sich am Sonnabend für eine Führung durch das Luckenwalder Heinrichstift angemeldet. Anlässlich des 120-jährigen Bestehens des altehrwürdigen Gebäudes hatten Eigentümer Werner Weng und der Verein Heinrichstift zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Der Backsteinbau war nach dem Vermächtnis der Gebrüder Heinrich als Alterswohnsitz für ehemalige Fabrikarbeiter errichtet und später bis 2001 als Altenheim genutzt worden. Dann stand es jahrelang leer. Der schwäbische Investor Werner Weng kaufte es im Jahr 2012 von der Stadt und sanierte es denkmalgerecht.

34 Wohnungen von klein bis groß

Heute befinden sich darin 34 Ein- bis Fünfraumwohnungen mit Flächen zwischen 37 und 170 Quadratmetern. „Die größte Nachfrage gab es nach Wohnungen um die 60 Quadratmeter, da hätten wir hundert vermieten können“, berichtet Weng. „Aber wir wollen eine gesunde Durchmischung der Generationen – vom Single über Familien mit Kindern bis zum älteren Ehepaar.“

Das Luckenwalder Heinrichstift feiert sein 120-jähriges Bestehen.

Das Konzept geht augenscheinlich auf – derzeit sind alle Wohnungen vermietet. Interessenten kommen auf eine Warteliste. „Mittlerweile haben wir über 20 Kinder im Haus“, bilanziert Weng. Die Kaltmiete liegt bei 6,95 Euro. „Dafür hat man aber auch noch Gemeinschaftsräume wie Sauna, Fitnessraum oder den Lindensaal, der auch für Familienfeiern genutzt werden kann“, lockt Weng. Zudem gibt es im Keller eine Gästewohnung.

Interesse aus Berlin und Potsdam

Christel Arndt (80) war aus Berlin gekommen. Ihr gefallen das Wohnkonzept und die grüne Umgebung mit den „schönen alten Bäumen“. Ihren Wohnsitz in Neukölln mit Luckenwalde tauschen will sie dennoch nicht.

Das könnten sich ihre Cousine Danuta Arndt und deren Mann Aribert durchaus vorstellen, sie wohnen derzeit in Potsdam. „Wir haben selbst keine Enkel und finden es schön, wie hier mehrere Generationen unter einem Dach wohnen“, sagt die 63-Jährige.

Leierkastenmann Raimund Siegel aus Jüterbog lernte auch mal die Besucher an. Quelle: Elinor Wenke

Andrea und Gerd Klawitter aus Berlin besuchten die Tochter mit Familie, die seit knapp einem Jahr im Heinrichstift wohnt. „Es sind schöne Wohnungen, aber uns würden die vielen Angebote in der Nähe fehlen. Wir brauchen wohl doch eine Großstadtwohnung“, resümiert Andrea Klawitter.

Heimisch geworden

Heimisch geworden ist inzwischen Marianne Watermann. Sie zog von Wiesbaden nach Luckenwalde und liebäugelte schon länger mit dem Heinrichstift. Im Januar zog sie ein und schwärmt vor allem von ihrem Balkon. Am Sonnabend bot sie gemeinsam mit anderen Bewohnerinnen rund 20 selbstgebackene Torten und Kuchen an. Stadthistoriker Dietrich Maetz berichtete indes aus der Geschichte des Hauses.

Neugierige ehemalige Mitarbeiter

Auch ehemalige Mitarbeiter kamen, um zu schauen, was aus dem Stift geworden ist. „Ich war in den achtziger Jahren hier als Heizer beschäftigt“, berichtet der Luckenwalder Dieter Baatz, „das Heizhaus gibt es gar nicht mehr.“ Der 67-Jährige freut sich, dass das Gebäude wieder genutzt wird und kann sich an viele Details erinnern: „Die Turmzimmer zum Beispiel waren Gemeinschaftsräume.“

