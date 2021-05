Luckenwalde

Im Juli 2019 ist das Luckenwalder Krankenhaus aus der Trägerschaft der DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg von den KMG Kliniken übernommen worden. Jetzt berichtete der Luckenwalder Klinik-Chef Christoph Boeck im städtischen Gesundheitsausschuss, wie sich das Haus in den vergangenen fast zwei Jahren entwickelt hat. Was vielen aufgefallen sein dürfte: Die Chefärzte haben reihenweise gewechselt. So hat Ziya Akcetin neben seiner Tätigkeit als neuer Chef-Urologe im Juli des vergangenen Jahres auch die Position des Ärztlichen Direktors übernommen; sein Vorgänger Klaus Schenke hatte sich in den Ruhestand verabschiedet.

Christoph Boeck, Geschäftsführer im KMG Klinikum Luckenwalde. Quelle: KMG Kliniken

Zülküf Tekin ist der neue Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie; Massud Mamarvar wurde als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in das neue Brustzentrum geholt, das wiederum von Tina Siegmund geführt wird. Marcus Wiedmann leitet seit Januar 2020 die Klinik für Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie und Diabetologie gemeinsam mit dem Onkologen Frank Schüler. Weitere Mediziner sind dazugekommen oder haben die Klinik verlassen.

Boeck: „Normale Fluktuation“

„Das ist eine ganz normale Fluktuation und so ein Chefarztwechsel ist nicht außergewöhnlich“, erklärte Boeck auf Nachfrage von Anja Jürgen (LÖS) und betonte, dass das Klinikum mit den Neuzugängen äußerst gut qualifizierte Fachärzte habe.

Mangel an Pflegekräften

Das Krankenhaus beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, davon 150 Pflegekräfte. „Wie überall in den Kliniken gibt es auch bei uns Personalmangel“, räumte Boeck ein. „Zehn bis 15 Pflegekräfte würden wir sofort einstellen, aber es gibt keine auf dem Markt.“ In der angegliederten Schule für Gesundheitsberufe werden jährlich Krankenpflegeschüler ausgebildet. „Jeder erhält nach dem zweiten Ausbildungsjahr ein Vertragsangebot“, versicherte Boeck, aber auch damit können die Lücken nicht geschlossen werden.

Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges und hat auch das Luckenwalder Klinikum vor große Herausforderungen gestellt. „Wir mussten im bestehenden Haus separate Bereiche schaffen und brauchten eine zweite Personalschiene“, erklärte der Geschäftsführer. Es musste unterschieden werden zwischen „normalen“ Patienten, Corona- und Verdachtsfällen.

Hohe Fehlzeitquote

„Die Fehlzeitquote ist abartig hoch“, erklärte Boeck. Einige Mitarbeiter fehlten wegen Corona- oder anderen Erkrankungen, wegen Erschöpfung oder auch, weil sie ihre Kinder nicht ins Kitas und Schulen unterbringen konnten. „Wir haben festgestellt, dass verlässliche Strukturen wie die Kinderbetreuung weggebrochen sind“, so Boeck. Insgesamt sieht er das Klinikum aber gut aufgestellt.

Notaufnahme im KMG Klinikum Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Der sachkundige Einwohner Andreas Herold, selbst im Rettungsdienst tätig, wies darauf hin, dass das Krankenhaus in jüngster Vergangenheit mehrfach „abgemeldet“ war. „Das heißt, wir müssen mit unseren Notfällen nach Treuenbrietzen oder Niemegk fahren“, beklagte er und wollte die Gründe wissen. Boeck antwortete: „Wir haben zeitweise nicht genügend Personal auf der Intensivstation. Und wir nehmen keine Patienten auf, die wir nicht versorgen können.“

Mangel an Hausärzten

Erik Scheidler (Linke) verwies auf den Mangel an Hausärzten. „Viele junge Mediziner schrecken vor dem Verwaltungsaufwand, sich niederzulassen, zurück“, sagte er und regte an: „Könnte das Medizinische Versorgungszentrum künftig auch Hausärzten ein Vertragsangebot machen?“ Christoph Boeck: „Wir sind bereit, uns zu engagieren. Aber so ein Vorhaben steht und fällt mit den Interessenten. Wir reden mit jedem.“

Von Elinor Wenke