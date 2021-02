Pandemie - So läuft es in der internen DRK-Teststelle in Luckenwalde

Kitas, Asylheime, Verwaltung: Nicht alle haben Anspruch auf regelmäßige Coronatests. Deshalb haben Ehrenamtler vom DRK in Luckenwalde eine eigene Teststelle aufgebaut. In nur vier Tagen kamen fast 100 Kollegen.