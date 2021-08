Luckenwalde

Ein kultureller, kulinarischer und musikalischer Schmaus war das vierte Streetfood-Festival in Luckenwalde. „Ich kann gar nicht mehr sagen, was mir am besten geschmeckt hat“, überlegte Jens Pokora. Am liebsten hätte er noch mehr probiert, wäre der Bauch nicht schon voll gewesen. Nur ein kleines bisschen von Bärbels und Thomas Schewes Wildgulasch passte noch rein.

Über dem Lagerfeuer gekocht

Sechs Liter Gulasch hatte das Paar über dem Lagerfeuer zubereitet. „Am wichtigsten ist das Ausgangsprodukt“, weiß Thomas Schewe, pensionierter Förster und passionierter Koch. Das Fleisch ist ein Naturprodukt „ohne Zusatzstoffe, das man mit gutem Gewissen verzehren kann“.

Der Wildgulasch führt weiter zu Falafeln. „Die waren echt lecker“, findet Stefanie Großmann, „die muss ich unbedingt nachkochen“. Zum Glück findet man an jedem Stand das dazugehörige Rezept. Aber auch die Köche geben gern Auskunft. „Linsensuppe gibt es in ganz vielen Ländern, aber jedes Land hat seine Besonderheit“, weiß Mohamad Alhalab. Weißer Pfeffer, Kreuzkümmel und mittelkörniger Reis gehören in seine syrische Linsensuppe. Für die zwei großen Suppentöpfe stand er auch fast zwei Stunden am Herd, aber das macht ihm nichts aus: „Ich koche gerne und oft“, sagte Alhalab, der sowohl die Liebe zum Kochen als auch das Rezept von seinem Onkel hat.

Gekochte Banane mit Gemüsesoße aus Kamerun

Auf einem Familienrezept aus Kamerun basieren auch die Gerichte von Ramish Amee. Zusammen mit einer Gemüse-Fisch-Rind-Soße wird eine gekochte Banane serviert. „Das ist eine Kochbanane“, erklärt Koch Amee, die sollte nicht roh verzehrt werden, sonst gibt es Bauchschmerzen. „Sowas kennen wir eben gar nicht aber probieren kann man ja“, finden Beate und Ramona aus Luckenwalde. „Dafür, dass man auch mal über den Tellerrand hinaus schauen kann, ist das Festival ja da“, sagte Schewe.

Auch musikalische Genüsse gab es: Christian Stark unterhielt die Gäste des Streetfood-Festivals mit Gesang und Gitarre. Quelle: Antonia Engel

Dabei musste man sich beeilen, wenn man aus jeder Ecke was probieren wollte, denn die Stände waren im Nichts leergefuttert. Annegret Meyer, Halima Abdelkader hatten vorgesorgt und einen Ofen auf Rädern mitgebracht, um regelmäßig Minipizzen nachbacken zu können. „Wahnsinn, wie das weg geht“, staunte Meyer. „Dabei habe ich zu Hause schon 300 kleine Pizzen gebacken“. Aber auch die Sambousek von Aisa aus Somali, gebackene Teigtaschen mit Rind- oder Fischfüllung, waren schnellstens vergriffen.

Luckenwalde will mehr

„Das Ganze ist eine sehr gelungene Sache, das sieht man schon am Zuspruch“, findet Schewe. Besucher Maik Gast stimmt ihm zu: „Das müsste man öfter machen.“

Von Antonia Engel