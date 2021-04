Luckenwalde

Ihren Deutschunterricht haben die Schüler der 4c aus der Luckenwalder Ebert-Grundschule und ihre Klassenlehrerin Elisa Westphal am Dienstagvormittag kurzerhand an andere Kulissen verlegt. Die Buchhandlung Kaim am Boulevard hatte anlässlich des Welttags des Buches eine Buch-Rallye für die Viertklässler vorbereitet.

Traditionell vergeben Buchhandlungen Ende April unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ kostenlose Lese-Exemplare an Schüler der 4. und 5. Klassen. In diesem Jahr ist es der Comic-Roman „Biber undercover“. Um ihn zu bekommen, haben sich diesmal rund 320 Grundschüler aus drei Schulen bei der Buchhandlung Kaim für eine lustige Schnitzeljagd angemeldet.

Voriges Jahr ausgefallen

„Wir sind froh, dass wir das in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie anbieten können“, sagte Kaim-Mitarbeiterin Daniela Dymke. Im vorigen Jahr durften die Exemplare lediglich ausgehändigt werden – das kleine Rallye-Abenteuer war nicht erlaubt. „Jetzt können die Kinder wieder raus, es ist für sie wie ein kleiner Wandertag“, sagte sie.

Fünf Rätsel-Stationen

Diesmal hatte die Buchhändlerin fünf Stationen vorbereitet, an deren Ende ein Lösungswort zustande kam. Die jungen Leseratten mussten sich natürlich an die Corona-Regeln halten. So war von der 4c mit neun Schülern lediglich die halbe Klasse vertreten. „Mundschutz ist Pflicht und ich habe die Stationen extra ein bisschen auseinander gezogen“, erklärte Daniela Dymke.

An den fünf Stationen war Team-Arbeit gefragt. So musste aus einem Labyrinth der richtige Weg zur Biberburg gefunden werden. An der nächsten Station galt es, Spuren zu lesen und den passenden Tieren zuzuordnen. Andere Schüler ersetzten zeitgleich Zahlen durch Buchstaben und entschlüsselten so die gesuchten Wörter. „Es ist ziemlich einfach“, stellten die Freundinnen Sophie und Matilda fest und Amelie befand, dass Schnitzeljagd im Buchgeschäft cool ist und mehr Spaß macht als Unterricht in der Schule.

Fehlende Buchstaben mussten an Station vier ersetzt werden, um das Lösungswort zu vervollständigen und an Station fünf war ein wachsames Auge gefragt. „Man vergleicht zwei Bilder miteinander und muss im rechten Bild die Fehler finden“, erklärte Daniela Dymke. Der zehnjährige Tom fand die Aufgaben an sich recht leicht. „Aber bei den sechs Fehlern haben wir zunächst nur fünf entdeckt“, berichtete er.

Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und bemerkten gar nicht, wenn andere Kunden ins Geschäft kamen. Dafür hatte sich Daniela Dymke extra Verstärkung an der Kasse organisiert. Am Ende hatten alle Kinder auf ihren Laufzetteln die richtige Lösung. „Die wollen wir noch nicht verraten, weil ja noch andere Schüler kommen“, so Daniela Dymke. Jeder Rätselheld durfte sich ein Exemplar mit nach Hause nehmen. In dem Schenke-Buch erleben die Freunde Selma und Tobi allerlei Abenteuer, während sie nachmittags allein durch das Schulhaus stromern. Bei einem Experiment im Chemieraum erwacht plötzlich der ausgestopfte Biber Felix zum Leben. Für Selma und Tobi beginnt eine abenteuerliche Reise.

„Es ist so schön, dass die Schüler in dieser schwierigen Zeit so ein buntes Event erleben können“, freute sich Elisa Westphal, die in der 4c Deutsch und Mathe unterrichtet. „Außerdem geht es darum, wieder mehr Lust aufs Lesen zu wecken, das ist manchmal ein bisschen auf der Strecke geblieben.“ Inhaltlich vorbereiten musste sie ihre Schüler auf die Rallye nicht. „Wir lesen im Unterricht gerade ,Der Raubritter Ratzfatz’, danach werden wir uns mit ,Biber undercover’ beschäftigen“, kündigte Elisa Westphal an.

