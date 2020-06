Luckenwalde

Aus einem Audi in Luckenwalde wurden am Wochenende von Unbekannten beide Vordersitze und die Rückbank ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf einem Parkplatz eines Parkcafés im Meisterweg. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren der Täter am ausgeraubten Fahrzeug und nahm eine Strafanzeige auf.

Von MAZonline