Luckenwalde

Noch immer klafft am Kirchhofsweg in Luckenwalde ein tiefes Loch; eine abgesperrte Baustelle zeugt von der Kraftanstrengung der letzten Tage, um die Wasserversorgung in der Region wieder auf sichere Beine zu stellen. Denn für tausende Haushalte in Luckenwalde und Teilen von Nuthe-Urstromtal begann das Weihnachtsfest zunächst mit einem gehörigen Schreck. Ausgerechnet am Nachmittag des Heiligabend saßen sie plötzlich auf dem Trocknen. Grund war ein Wasserrohrbruch am Kirchhofsweg (die MAZ berichtete).

Teile der gerissenen Hauptwasserleitung am Kirchhofsweg. Quelle: Hartmut F. Reck

Anzeige

„Eine 200er-Hauptwasserleitung ist hochgegangen, sie hatte einen vier Meter langen Riss“, erklärt Hartmut Krüger, Abteilungsleiter Technische Verwaltung beim Trinkwasserversorger Nuwab. Fast das gesamte Stadtgebiet von Luckenwalde war betroffen, außerdem Kolzenburg und Haushalte in Woltersdorf. Höher gelegene Lagen in Luckenwalde blieben verschont.

Wasserwerk wurde runtergefahren

Hunderte Kubikmeter Trinkwasser waren an der Leckstelle ausgetreten und hatten das Wiesendreieck unter Wasser gesetzt. „Man muss sich das wie eine Hauptschlagader vorstellen. Wenn da ein großes Loch drin ist, kann kein Druck mehr aufgebaut werden. Wir mussten das Wasserwerk vorübergehend runterfahren“, so Krüger. Dadurch mussten zahlreiche Einwohner zeitweise auf das kostbare Nass verzichten. So auch Jacqueline Kerweit und ihre Familie aus der Brandenburger Straße. „Gegen 15.30 Uhr wollte ich gerade duschen gehen, als das Wasser wegblieb. Das fehlt gerade noch am Heiligabend, hab ich gedacht“, so Jacqeline Kerweit. Weil das Wasser aus dem Badewannenhahn noch tröpfelte, fing man es in Eimern auf.

Leck schnell gefunden

In den sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht schnell. Einige empfahlen, schnell noch Wasser aufzufangen. Andere, die nicht betroffen waren, boten an, mit Wasser auszuhelfen. „Doch da das Leck schnell gefunden war, wurden links und rechts davon die Schieber zugemacht und das Wasserwerk konnte nach etwa einer Stunde wieder hochgefahren werden“, berichtet Krüger. Am Abend waren bis auf ein Wohngrundstück alle Haushalte wieder am Trinkwassernetz.

Wasserrohrbruch Luckenwalde Kirchhofsweg Quelle: Hartmut F. Reck

Doch für die Männer der Tiefbaufirma Belm, die im Auftrag der Nuwab die Reparatur übernahm, war die Arbeit noch lange nicht beendet, sie waren am Heiligabend bis 22 Uhr zu Gange. „Für solche Fälle haben wir auch über Weihnachten einen Bereitschaftsdienst“, sagt Belm-Geschäftsführer Frank Jeschke. „Am Heiligabend mussten drei Leute raus, am ersten Feiertag noch ein vierter, weil wir schwere Technik brauchten“, berichtet Jeschke. Und selbst am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde nochmals von 7.30 Uhr bis zum Abend an der Leitung gearbeitet.

Baggerfahrer Marcel Schulz von der Firma Belm am Montag an der Baustelle. Quelle: Elinor Wenke

Das gerissene Stück wurde rausgeschnitten. „Man ist dem vielen Wasser nicht Herr geworden und konnte erst am nächsten Tag das neue Stück einsetzen“, berichtet Vorarbeiter Dirk Ermold. Am Montag wurde auf der Baustelle nur noch „Ordnung geschaffen“. „Im Januar müssen wir noch mal ran und die Widerlager mit Beton erneuern, die sind jetzt nur provisorisch“, erklärt Ermold.

Bauarbeiter spontan bewirtet

Sein Kollege Ingo Ernicke lobt die Luckenwalder Einwohner. „Am Heiligabend haben uns spontan Leute mit Kaffee, Kuchen, Würstchen und Nudelsuppe bewirtet, das hat mich echt gerührt.“ Andere blieben mit dem Auto stehen und bedankten sich für die Arbeit.

Die Baustelle am Kirchhofsweg ist noch abgesperrt. Quelle: Elinor Wenke

Rund 100 Kilometer Trinkwasserleitung liegen in Luckenwalde in der Erde, zum Teil bis zu 100 Jahre alt. „Bis Dezember sind wir ohne große Rohrbrüche durchs Jahr gekommen“, sagt Krüger, „warum sich gerade jetzt die Wasserrohrbrüche häufen, wissen wir noch nicht.“ Auch der finanzielle Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Von Elinor Wenke