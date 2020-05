Stadtverordnete tagen im Theater

Luckenwalde

Die nächste Sitzung der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung am 12. Mai findet diesmal nicht im Rathaus statt, sondern auf den Brettern, die die Welt bedeuten – im Stadttheater. Der ungewohnte Ort ist nicht ganz freiwillig gewählt, sondern der Corona-Entwicklung geschuldet.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Coronavirus

Britta Jähner

Präsidium auf der Theaterbühne

„Wir haben den Tagungsort aufgrund der festgelegten Hygienevorschriften und Abstandsregeln gewählt, um eine Ausbreitung deszu vermeiden“, sagtvom Amt für Verwaltungs- und Kommunalservice. Beginn ist am Dienstag um 18.30 Uhr.

Der Anblick wird ungewohnt sein: Auf der Bühne darf das Präsidium Platz nehmen, unter anderem die Bürgermeisterin und der Stadtverordnetenvorsitzende. Die Sitzreihen 1 bis 11 im Parkett sind den Stadtverordneten vorbehalten. „In jeder Reihe dürfen nur zwei Stadtverordnete sitzen – jeweils einer links und rechts – damit man sich beim Aufstehen nicht innerhalb der Reihe begegnet“, erklärt Britta Jähner. Alle Stadtverordnetenplätze sollen mit Mikrofontechnik ausgestattet werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Gäste ab Reihe 16

Ab Reihe 16 dürfen Gäste Platz nehmen. Sie dürfen sich auch aktiv an der Einwohnerfragestunde beteiligen. Interessierte Bürger müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit im Falle einer Corona-Infektion die Ansteckungskette nachvollzogen werden kann.

Umfangreiche Tagesordnung

Mit ihrer Tagesordnung haben sich die Stadtverordneten ein immenses Programm vorgenommen. So sollen sie unter anderem über einen Betreibervertrag zwischen dem Tierpark und der Luba, über überplanmäßige Mittel für den großen Parkplatz am Gaswerksgelände und über einen oder eine Gleichstellungsbeauftragte beraten und entscheiden. Informiert wird außerdem über Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Situation in Kitas und Schulen.

Von Elinor Wenke